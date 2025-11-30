Asamblea Nacional abrirá investigación por asesinatos de venezolanos en el Caribe

Suscríbete a nuestros canales

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, anunció la conformación de un grupo de trabajo para investigar asesinatos de venezolanos en el Caribe.

En rueda de prensa, Rodríguez precisó que se llevó a cabo la convocatoria a una Sesión Extraordinaria para este lunes 1 de diciembre con el fin de investigar las presuntas ejecuciones extrajudiciales de venezolanos en el mar Caribe, a manos de efectivos militares de Estados Unidos (EEUU).

Al respecto, explicó que los crímenes cometidos por el Gobierno de EEUU contra embarcaciones venezolanas en el Caribe podrían denominarse crímenes de guerra si existiera una guerra declarada de manera abierta contra Venezuela por parte de dicha nación.



En ese contexto, aclaró que, dado que esto no es así, estos hechos se catalogan como asesinatos extrajudiciales.

El funcionario estuvo acompañado por el primer vicepresidente, Pedro Infante, y la segunda vicepresidenta, América Pérez.

De igual modo, señaló que sostuvo reunión con familiares de las víctimas del pasado 2 de septiembre.

Asimismo, se refirió a los artículos publicados por el diario The Washington Post, en el marco de la denuncia sobre los hechos extrajudiciales en el Caribe.



Los títulos en cada publicación son los siguientes: Orden de Hegseth sobre el primer ataque a un barco en el Caribe: "¡Mátenlos a todos!" y Comités del Congreso investigarán el asesinato de sobrevivientes de un choque náutico en EEUU.

En ese sentido, instó a la Corte Penal Internacional (CPI) a pronunciarse de manera contundente ante el despliegue militar de EEUU en el Caribe.

