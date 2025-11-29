Monedero del Sistema Patria: ¿Qué bonos pagan este 29 de noviembre?

Suscríbete a nuestros canales

A través del Monedero del Sistema Patria, este 29 de noviembre se entregará una serie de pagos o bonos en la billetera digital.

Estos beneficios económicos son parte de los programas sociales creados por el Ejecutivo para la población general, cuerpos de seguridad y empleados de los diferentes entes de la administración pública.

Algunas de estas ayudas sociales se complementan con el ingreso mínimo integral establecido por el Gobierno Nacional.

Monedero Sistema Patria: ¿Qué bonos pagan este 29 de noviembre?

De acuerdo con el cronograma de pagos y asignaciones, los bonos activos este 29 de noviembre son los siguientes:

Bono Cuadrante de Paz: Se asigna para funcionarios policiales, bomberos y de Protección Civil; el monto es por 18.000 bolívares.

Bono de Corresponsabilidad y Formación: Dirigido a los trabajadores del sector público bajo una nómina especial, la suma es por 26.750,00 bolívares.

¿Qué bonos aún no paga el Sistema Patria en noviembre?

Aunque ninguna autoridad lo ha confirmado, se espera que en las próximas horas se inicie con la entrega de estos bonos.

Bono Cultores Populares: Se estima un pago por encima de los 9.200 mil bolívares.

Bono El Buen Pastor: Se estima una suma por encima de los 2.700 bolívares.

¿Cómo actualizar desde casa el Carnet de la Patria?

Instale la aplicación veQR - Somos Venezuela: Puede hacer clic aquí para descargarla en el siguiente link: https://veqr-somos-venezuela.uptodown.com/android/descargar Abra la aplicación veQR en su dispositivo móvil. Inicie sesión con su usuario del Sistema Patria o Carnet de la Patria e introduzca el código de verificación que recibirá en el teléfono que tiene registrado. Vaya a la sección Registros y haga clic en "Registros" en la interfaz principal de la aplicación. Seleccione la tarjeta Registros y haga clic en la tarjeta que también se llama "Registros". Haga clic en Registro de Prueba e ingrese su número de cédula de identidad (C.I.). Actualice su código QR dándole clic en "MisQR" y actualice su código QR. Confirme la actualización, escaneando el código QR de su Carnet de la Patria o ingrese su número de cédula y confirme que el usuario ha sido actualizado cuando aparezca un punto de color gris en el lado derecho.

