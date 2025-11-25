Migración

Misión Vuelta a la Patria llega a Whatsapp y Telegram: así puede comunicarse para acceder al plan

El pasado viernes 21 de noviembre, arribaron al país 200 connacionales provenientes de EEUU

Por Genesis Carrillo
Lunes, 24 de noviembre de 2025 a las 11:55 pm

La Gran Misión Vuelta a la Patria activó dos canales de comunicación para brindar atención directa a los ciudadanos que deseen acceder a este plan. 

De esta manera, el programa busca optimizar la conexión con los venezolanos en el exterior a través de Whatsapp y Telegram.

Las líneas digitales habilitadas por Misión Vuelta a la Patria son:

​Línea 1 WhatsApp: https://wa.me/584265786697

​Línea 1 Telegram: https://t.me/MisionVuelta

​Línea 2 WhatsApp: https://wa.me/584166083457

​Línea 2 Telegram: https://t.me/VueltaPatria

Vuelos de repatriación 

El pasado viernes 21 de noviembre, arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, 200 connacionales provenientes de Phoenix, Arizona, Estados Unidos. 

Este es el vuelo Nº 90 de la misión, que repatrió a 163 hombres, 32 mujeres y 5 niños, quienes recibieron asistencia integral como: soporte médico, psicológico y social, por parte de los órganos de seguridad del Estado. 

Visite nuestra sección Servicios

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

TEMAS DE HOY:
Venezuela
EEUU
Internacionales
belleza
Estados Unidos
Lunes 24 de Noviembre - 2025
VENEZUELA
Escoge tu edición de 2001online.com favorita
Venezuela
América