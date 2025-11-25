Misión Vuelta a la Patria llega a Whatsapp y Telegram: así puede comunicarse para acceder al plan

Suscríbete a nuestros canales

La Gran Misión Vuelta a la Patria activó dos canales de comunicación para brindar atención directa a los ciudadanos que deseen acceder a este plan.

De esta manera, el programa busca optimizar la conexión con los venezolanos en el exterior a través de Whatsapp y Telegram.

Las líneas digitales habilitadas por Misión Vuelta a la Patria son:

​Línea 1 WhatsApp: https://wa.me/584265786697

​Línea 1 Telegram: https://t.me/MisionVuelta

​Línea 2 WhatsApp: https://wa.me/584166083457

​Línea 2 Telegram: https://t.me/VueltaPatria

Vuelos de repatriación

El pasado viernes 21 de noviembre, arribaron al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, en el estado La Guaira, 200 connacionales provenientes de Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

Este es el vuelo Nº 90 de la misión, que repatrió a 163 hombres, 32 mujeres y 5 niños, quienes recibieron asistencia integral como: soporte médico, psicológico y social, por parte de los órganos de seguridad del Estado.