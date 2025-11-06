Mémé by Eric Martin endulza la Navidad con sabor franco-venezolano

Suscríbete a nuestros canales

Mémé by Eric Martin, reconocida pastelería de la capital por su excelencia y auténtico toque francés, se prepara para ser la estrella de las celebraciones de fin de año con una exquisita selección de productos artesanales que honran tanto la tradición venezolana como la innovación gala.

Las creaciones de Mémé se consolidan un año más como el sello de la temporada, destacando su compromiso con la autenticidad y el sabor inigualable.

Los protagonistas de la mesa navideña

El corazón de la Navidad en Mémé late al ritmo de dos pilares indiscutibles de las mesas venezolanas, ambos elevados a la máxima expresión artesanal por el chef Eric Martin:

El Panettone: Un Orgullo con Masa Madre: Un proyecto personal del chef Martin, este clásico milanés es elaborado siguiendo los procesos originales y utilizando masa madre , garantizando una textura y sabor excepcionales. Se ofrece en tres exquisitas variedades: el tradicional de frutas , el de chispas de chocolate y el delicioso chocottone (con masa de chocolate).

El Pan de Jamón: Innovación en Cada Bocado: La versión de Mémé del icónico Pan de Jamón se presenta en dos tentadoras opciones: la tradicional y el ingenioso "Croan" de jamón. Esta última es una creación única hecha con masa de croissant que añade una textura hojaldrada y un sabor excepcionales.

Elegancia francesa para el postre

La pastelería gala también moderniza sus clásicos en Mémé para vestir de gala el final de cualquier comida especial:

El Tronco de Navidad (Bûche de Noël): Disponible en dos presentaciones que mantienen la esencia de la preparación original, pero con un toque moderno y elegante en el diseño, ideal para una sofisticada merienda o el broche de oro de la cena.

Nueva Rosca de Navidad: Este año se estrena una seductora combinación de bizcocho y mousse de dos chocolates, que captura la esencia de los sabores festivos.

El cierre de las fiestas: la magia de reyes

Para prolongar la celebración hasta la Epifanía, Mémé trae la magia de la Noche de Reyes con sus tradicionales Roscas y un toque de elegancia francesa:

Rosca de Reyes Personalizada: Ofrece una base perfecta para que los clientes elijan su relleno ideal: nata, crema pastelera, Nutella, o una combinación , creando una experiencia de sabor totalmente a medida.

La Delicada Galette des Rois: Una joya de la tradición francesa: una torta de hojaldre rellena con el suave y aromático frangipane de almendras, que incluye la sorpresa para determinar quién será el rey o reina de la fiesta.

"En Mémé, celebramos la Navidad con pasión, rescatando procesos artesanales como los de nuestro Panettone de masa madre, que es mi orgullo. Buscamos ofrecer a nuestros clientes no solo dulces, sino experiencias memorables que fusionan lo mejor de la tradición venezolana y francesa," afirma Eric Martín.

Todas las preparaciones están disponibles desde el 5 de noviembre hasta el Día de Reyes. Se trabaja siempre bajo pedido para garantizar la frescura y la calidad artesanal de cada producto.

Visite nuestra sección de Agenda Empresarial

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube