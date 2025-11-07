La 21ª Cumbre Líderes Empresariales de Caracas anuncia fondo de inversión

Suscríbete a nuestros canales

Los fundadores de Explosión Creativa, organizadores del evento multisectorial más importante para hacer negocios en Venezuela, la Cumbre Líderes Empresariales, han anunciado la creación de un fondo de inversión que presentarán durante su próxima edición.

La Cumbre se llevará a cabo los días 11 y 12 de noviembre en el Hotel Eurobuilding de Caracas.

Lanzamiento de Fondo de Inversión

El nuevo fondo tendrá como objetivo impulsar proyectos para pequeñas y medianas empresas (PyMES), además de contar con una línea orientada a grandes empresas, según detalló Carlos Sánchez, CEO del Grupo EXC Management by Explosión Creativa.

Una Edición de "Mentes Brillantes"

En su edición número 21, la Cumbre Líderes Empresariales reunirá a las "mentes brillantes" del empresariado nacional. Las conferencias se centrarán en temas cruciales para el desarrollo económico del país:

Emprendimiento

Sostenibilidad y Economía Circular

Promoción de las Exportaciones

Transformación Digital

Diversificación de Empresas

Liderazgo e Innovación

Macro Rueda de Negocio y Expo Comercial

El evento potenciará las oportunidades de negocio con la realización de una “Macro Rueda de Negocio” durante ambos días, con la meta de congregar a más de 400 empresarios, inversionistas y emprendedores. Se espera una asistencia de 3.000 visitantes a la Expo Comercial.

Foco en la Sostenibilidad y el "Sello Verde"

Un segmento destacado de las conferencias será la sostenibilidad, presentando casos de empresas venezolanas que adoptan la "economía circular" y buscan el “sello verde”. Esta certificación, impulsada por Conindustria, reconoce la protección ambiental y facilita la entrada a mercados europeos.

Dato Clave: "Contaremos con la asistencia de Empresa Verdi, primera empresa en el país que ha logrado la reducción del SO2 con el uso de vehículos eléctricos", señaló Carlos Sánchez.

Transformación Digital y Fintech

La agenda también resaltará la "transformación digital" en el país y su impacto económico, con la participación de:

Empresas Tecnológicas: Novum Ideas, Instapago y Morna Tech.

Soluciones de Pago Digital: Unidigital, The Factory HKA y Soluciones Láser (facturación digital).

Finanzas Sostenibles: La aplicación Lysto, que financia a emprendedores y consumidores, y promueve las finanzas sostenibles siguiendo los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) del PNUD.

Juan Colmenares, Vicepresidente Comercial, enfatizó la importancia del crecimiento del comercio electrónico y la digitalización bancaria como "una señal del crecimiento económico reportado durante los últimos trimestres".

Impulso Exportador

El sector exportador estará representado por la directora ejecutiva de la Asociación Venezolana de Exportadores (AVEX), Jesly Lusinchi, quien acompañará a empresarios enfocados en "seguir impulsando en Venezuela exportaciones de rubros no tradicionales" para generar ingreso de divisas.

Premios Explosión Creativa

La exposición comercial multisectorial (banca, salud, retail, tecnología, exportaciones, etc.) servirá de marco para la entrega del galardón Premios Explosión Creativa, que reconoce el desempeño y la innovación del sector productivo nacional.

