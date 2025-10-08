Grupo Médico Santa Paula ofrece prueba para medir el estrés a través del cortisol

Suscríbete a nuestros canales

El estrés no solo afecta el estado de ánimo, también deja huella en el cuerpo. Una forma de comprobarlo es midiendo los niveles de cortisol, conocido como la hormona del estrés, y la DHEA-S, vinculada con la energía y el equilibrio hormonal.

Consciente de esta realidad, el Grupo Médico Santa Paula (GMSP) incorporó en su laboratorio un Perfil de Salud Mental que evalúa ambas hormonas y permite detectar posibles desequilibrios que influyen en la calidad de vida.

Cortisol y DHEA-S: señales del organismo

El cortisol matutino ayuda a identificar si la persona enfrenta niveles crónicos de estrés, lo que puede derivar en problemas como ansiedad, insomnio, hipertensión o depresión.

En cambio, valores bajos de DHEA-S suelen estar asociados con fatiga, desánimo e incluso disminución de la libido.

El GMSP ofrece este perfil a un costo de 20 dólares con el fin de facilitar el acceso a un examen que puede convertirse en el primer paso hacia un tratamiento oportuno.

Recomendaciones previas al examen

El gerente del laboratorio, Javier Meneses, recordó que para garantizar la precisión de los resultados es necesario ayunar al menos cuatro horas antes, no fumar el mismo día, evitar ejercicio intenso el día previo e informar al médico si se consumen medicamentos como ansiolíticos o antidepresivos.

Respaldado por su casa matriz Keralty, el Grupo Médico Santa Paula ratifica su compromiso con la excelencia en atención médica, sumando herramientas innovadoras que promueven la prevención y el bienestar emocional de los venezolanos.

