La ética es el pilar fundamental del Grupo Médico Santa Paula

En el Grupo Médico Santa Paula (GMSP), la ética no es un simple concepto, sino la fuerza que guía cada decisión y procedimiento. Con motivo del Día Mundial de la Ética Médica, cada 18 de septiembre, el GMSP reafirma su compromiso de ofrecer servicios de salud de la más alta calidad y confiabilidad, garantizando que cada actuación profesional se base en la integridad.

La Dra. Rosanna Estaba, Directora Médica de la clínica, destaca que la práctica médica ética se fundamenta en cuatro principios esenciales:

Autonomía: Respetar el derecho del paciente a tomar decisiones informadas sobre su propia salud.

Beneficencia: Actuar siempre en el mejor interés del paciente, buscando su bienestar.

No maleficencia: Aplicar el principio de "primero no hacer daño" en cada intervención.

Justicia: Asegurar que la atención médica sea equitativa y accesible para todos, sin distinción.

Compromiso ético en emergencias y desafíos modernos

La Dra. Estaba enfatiza que estos principios no son solo teoría. En la sala de emergencias del GMSP, el compromiso ético se pone a prueba y se cumple de manera innegociable. "El centro garantiza la atención inicial de todo paciente en situación de riesgo vital", asegura. La prioridad es siempre estabilizar y salvaguardar la vida, extendiendo esta postura incluso a pacientes sin acompañantes, facilitando la comunicación con sus familiares para un cuidado integral.

El GMSP también aborda los desafíos actuales de la práctica médica con transparencia y responsabilidad:

Lucha contra la desinformación: Ante la información falsa en redes sociales, el GMSP difunde contenido verificado y basado en evidencia científica.

Gestión de conflictos de interés: Se prohíbe a los médicos vincularse con marcas comerciales, garantizando que el tratamiento se elija únicamente por el beneficio del paciente.

Transparencia: Se evitan diagnósticos y exámenes innecesarios, respetando la situación del paciente y el uso eficiente de los recursos.

Compromiso social: A través de jornadas de salud y programas educativos, se facilita el acceso a la atención médica para la comunidad, reforzando los principios de justicia y beneficencia.

Más que una clínica, una institución de principios

Respaldado por su empresa matriz, Keralty, el GMSP consolida un modelo de atención donde el respeto, la integridad y la compasión son innegociables. La Dra. Estaba concluye que el Día Mundial de la Ética Médica es "un recordatorio de un compromiso diario: brindar una atención de salud humana, segura y confiable para todos".

