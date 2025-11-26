Amazon ofrece financiamiento para autos usados: conoce los precios y garantías

Suscríbete a nuestros canales

Amazon Autos incorporó a Ford a su catálogo de venta de carros usados, que ofrece modelos con precios entre $17.000 y $42.000. El nuevo acuerdo permite a los concesionarios vender vehículos certificados directamente en la plataforma, incluso con la solicitud de financiamiento.

Los vehículos pasan por una inspección rigurosa y cuentan con garantía oficial del fabricante, lo que facilita la compra desde casa.

¿Cómo funciona el acuerdo entre Ford y Amazon Autos?

El gigante de comercio electrónico Amazon sumó a la marca Ford a su programa Amazon Autos, para potenciar su sección de venta de carros usados. El nuevo acuerdo permite a los concesionarios autorizados de Ford vender sus vehículos usados certificados directamente en la plataforma digital.

Esto significa que los usuarios pueden revisar el inventario completo y comparar características sin salir de la web.

Además de ver los modelos disponibles, los usuarios pueden solicitar financiamiento y coordinar la entrega en concesionarios seleccionados. Aunque la transacción se realiza en línea, el precio final del vehículo sigue dependiendo de cada distribuidor asociado.

¿Cuál es el rango de precios de los carros usados?

En la sección de venta de vehículos usados de Amazon Autos, los precios varían significativamente dependiendo del modelo, el año y el nivel de equipamiento.

Es posible encontrar diversas marcas con precios que oscilan desde los $17 mil hasta los $42 mil dólares. Estos precios son competitivos en el mercado de carros usados y se ajustan a diferentes presupuestos.

El catálogo incluye herramientas útiles como el sistema de filtros, que permite a los usuarios seleccionar el rango de precios y el año del modelo, esto facilita una búsqueda personalizada. Hyundai fue la primera marca en asociarse con Amazon, aunque para la venta de vehículos nuevos.

¿Qué garantías ofrece Ford sobre sus carros usados certificados?

Ford asegura que todos sus vehículos certificados pasan por un proceso de reacondicionamiento llevado a cabo por técnicos formados por la propia compañía. El fabricante garantiza una inspección detallada y rigurosa para asegurar la calidad y el estado óptimo de cada vehículo.

Además del reacondicionamiento, los autos cuentan con la garantía oficial del fabricante y servicios de asistencia en carretera. Por ahora, el programa está disponible solo en algunas ciudades de Estados Unidos (EEUU), pero la compañía adelantó que planea ampliarlo a más estados.

