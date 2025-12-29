Siete fraudes que estremecieron en 2025: los engaños más peligrosos, según el FBI

Suscríbete a nuestros canales

El 2025 estuvo marcado por un aumento significativo de fraudes en Estados Unidos, que se realizaron a través de correos electrónicos, aplicaciones de mensajería, redes sociales e incluso por correo postal, de acuerdo al informe anual del FBI.

Muchos de estos intentos emplearon inteligencia artificial (IA) para crear documentos, videos y mensajes que parecían auténticos, aumentando la dificultad para detectar las estafas, según informa Conexion Migrante.

Documentos falsos de inmigración

Entre los fraudes más comunes destacan los documentos falsos de inmigración, que contenían sellos como “approved” o “visa approved” y solicitaban pagos por Zelle o transferencias bancarias.

Los estafadores incluso mencionaban supuestos “Consulados Americanos” o “Cónsules Latinoamericanos”, y algunos documentos estaban redactados en español. Las autoridades de migración de Estados Unidos desmienten la existencia de estos sellos y la práctica de pedir pagos por este medio.

Videos engañosos con IA

A finales de 2025 circuló un video falso del presidente Donald Trump promocionando las supuestas “camas médicas” o “MedBeds” que podrían curar enfermedades y revertir el envejecimiento.

El video, generado por IA, incluía enlaces para comprar tarjetas personalizadas con precios de hasta 900 dólares. Herramientas de análisis de contenido digital confirmaron la falsedad del material, reiterando que estas camas no existen y que la narrativa era completamente falsa.

Mensajes de texto fraudulentos

Diversos estados, como California, Nueva York, Texas y Wisconsin, reportaron mensajes de texto falsos sobre peajes no pagados o supuestos cheques de reembolso. Estos mensajes incluían enlaces que solicitaban información personal y, en muchos casos, provenían de números internacionales, como Filipinas.

La estafa se complementaba con advertencias urgentes, presionando a las víctimas a responder rápidamente o enfrentar “penalidades” inexistentes.

Falsas cuentas en redes sociales

Otra modalidad de fraude involucró cuentas falsas en Facebook que prometían regalos de la princesa Leonor de España. Los estafadores solicitaban códigos y pagos a través de WhatsApp.

Mensajes bancarios y enlaces fraudulentos

Los fraudes también incluyeron mensajes que simulaban alertas de Bank of America sobre transacciones declinadas, así como enlaces que supuestamente pertenecían a “TikTok Business”.

Dichos enlaces eran maliciosos, podían robar información personal y en algunos casos instalar software dañino. Compañías de seguridad como McAfee alertan que los usuarios deben verificar siempre la autenticidad de estos enlaces y no compartir datos confidenciales.

Estafas de donación

En 2025, se registraron 72 consultas por estafas de donación, incluyendo supuestas ayudas internacionales, ofertas de desconocidos o personas que alegaban ser enfermas terminales. Los estafadores empleaban documentos falsos, videos y actas de donación para convencer a las víctimas.

La FTC estadounidense advierte que este tipo de fraude puede involucrar solicitudes de dinero a cambio de premios ficticios o beneficios inexistentes.

