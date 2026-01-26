Gobierno

Cada ciudadano repatriado recibió un chequeo exhaustivo en materia de seguridad y salud

Por Genesis Carrillo
Lunes, 26 de enero de 2026 a las 05:00 pm
Arriba a Venezuela un vuelo con 128 repatriados desde EEUU: incluye niños y adolescentes

Un total de 128 connacionales provenientes de Estados Unidos (EEUU) llegaron este lunes al país, en el vuelo número 103 del Plan Vuelta a la Patria. 

Así lo dio a conocer el ministerio para Relaciones Interiores, Justicia y Paz en su cuenta de Instagram, precisando que este operativo de repatriación es posible al esfuerzo de gestiones diplomáticas y la activación de mecanismos internacionales coordinados, bajo la Gran Misión Vuelta a la Patria. 

“En este nuevo puente aéreo, retornaron al país 89 hombres, 22 mujeres, dos adolescentes, 14 niños y un infante, quienes fueron recibidos por un equipo multidisciplinario para asegurar su bienestar inmediato”, detalló. 

Mencionó que cada venezolano repatriado recibió un chequeo exhaustivo en materia de seguridad y salud, lo que garantizó que se cumplieran todos los protocolos necesarios para proteger sus derechos humanos.

