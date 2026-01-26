Foro Penal anuncia cifra de excarcelados por causas políticas desde enero: detalles

Suscríbete a nuestros canales

La organización no gubernamental Foro Penal informó que ha verificado un total de 266 excarcelados por causas políticas desde el pasado 8 de enero de 2026.

La cifra forma parte de un proceso de liberaciones anunciado por las autoridades venezolanas y que, según la ONG, continúa en fase de verificación ante la posibilidad de nuevos casos registrados.

A través de sus plataformas digitales, Foro Penal precisó que el monitoreo sigue activo, ya que algunas excarcelaciones recientes aún están siendo confirmadas.

Entre los nombres confirmados figuran Carla Da Silva y Kennedy Tejeda, cuyos casos se suman a una lista que creció de forma significativa durante el fin de semana.

De acuerdo con los reportes de la ONG, al menos 80 personas recuperaron su libertad ayer domingo 25 de enero, lo que representó uno de los mayores incrementos diarios desde que inició este proceso.

No obstante, se debe recalcar que esta cifra del Foro Penal fue publicada en la mañana y puede variar en las próximas horas ya que continúa el proceso de excarcelaciones. Como es el caso del joven Gabriel Rodríguez, quien había sido culpado por terrorismo e incitación al odio, con una condena de 10 años (6 de prisión y 4 de trabajo comunitario) por unas fotografías en su celular.

