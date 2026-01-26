Nicolás Maduro Guerra revela estado de salud de su padre: aseguró que envió un mensaje a los venezolanos

Suscríbete a nuestros canales

El diputado de la Asamblea Nacional (AN), Nicolás Maduro Guerra, afirmó este lunes que su padre, el presidente Nicolás Maduro, se encuentra en buen estado de salud tras ser capturado junto a la primera combatiente, Cilia Flores, por fuerzas de Estados Unidos el pasado 3 de enero.

“El presidente está bien, está fuerte, está animado, confiando en sus comunas y en su pueblo. Es el mensaje que les envía”, indicó el parlamentario, si dar mayor información sobre la condición de salud de Flores.

A través de un video difundido por el ministro para las Comunas, Ángel Prado, el diputado salió al paso de las versiones publicadas por medios internacionales que sugerían que el mandatario atravesaba un cuadro de depresión severa.

Investigaciones

Maduro y Flores fueron capturados durante una incursión militar de EEUU en el país, un suceso que, según el diputado, está siendo investigada por los organismos de seguridad del Estado.

“Nos defendimos; la FANB respondió y alcanzó un helicóptero que está bajo investigación para determinar si llegó a su base o no. Estamos seguros también de que hubo crímenes de guerra; había heridos y ellos los ajusticiaron en el momento de la captura del presidente”, expresó Maduro Guerra el pasado 16 de enero, en una entrevista con Legitimate Targets News, sin dar mayores detalles por tratarse de una investigación en curso.