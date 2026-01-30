Delia Bottaro: Siempre me llamó la atención el reciclaje de edificios

Suscríbete a nuestros canales

Delia Bottaro Steiner nos ayuda a entender que la arquitectura no siempre se trata de levantar lo nuevo, sino de saber curar lo existente. Egresada de la Universidad de los Andes, con Maestría en Preservación de Edificaciones Históricas y formación en las escuelas más prestigiosas de Madrid, se ha convertido en una "doctora de edificaciones". Hablamos con ella sobre la restauración, patrimonio y el reto de enseñar a las nuevas generaciones.

Z3D: Muchos arquitectos sueñan con liderar obras nuevas. Usted se especializó en la preservación. ¿En qué momento entendió que su misión era salvar lo que ya se había construido?

DB: Desde que estaba estudiando. Siempre me llamó la atención el reciclaje de edificios. Pueden ser edificaciones contemporáneas o modernas, me llamaba la atención el recuperar, resguardar y revalorizar las edificaciones que vienen de nuestros antepasados. Aprecio lo que es la historia y nuestros sistemas constructivos tradicionales. Siempre quise seguir esa línea de investigación, y, sobre todo, la restauración de edificaciones. Salvar lo que se ha construido es una misión que se hace desde la restauración y la rehabilitación. Parte de esos proyectos incluye la patología de la construcción. Recuperar los daños que tenga el edificio, ponerlo acorde a las normativas actuales para que no presente problemas para los usuarios en la actualidad.

Z3D: En relación con la "patología de la construcción", ¿se siente como un médico que diagnostica las cicatrices y enfermedades de un edificio?

DB: Es el estudio y análisis de las lesiones que tiene un edificio. Se hace un diagnóstico con lo que nos presenta. Decimos que el edificio no nos puede hablar, como es un paciente en medicina, pero sí nos muestra muchas cosas. Hay que tener capacidad de análisis, para definir los daños y saber de dónde vienen, cuáles son las causas. Eso nos va a llevar a tener un buen diagnóstico para reparar todas las lesiones. Los edificios también se enferman, por el tiempo, falta de mantenimiento o detalles al momento de haber llevado a cabo la construcción.

Z3D: ¿Qué siente cuando descubre una edificación con valor histórico abandonada? ¿Por dónde se empieza a rescatar?

DB: Da tristeza que nuestra población no tenga aprecio sobre esas edificaciones. Quieren la modernidad y es una cuestión cultural. No obstante, casi todas las edificaciones de alguna manera se pueden rescatar porque la fabricación es buena. Lo que permite acoplarse a las nuevas normativas y recuperarla. Se empieza con un proyecto de investigación histórica de la edificación. Después se hace la memoria constructiva, donde se evalúa cuál era la construcción original. Se realiza un estudio de los materiales, los sistemas constructivos, se averigua cómo es la estructura. Ahí viene el proceso de diseñar o conformar los espacios en función del nuevo uso para lograr el objetivo que se quiera conseguir.

Z3D: Lleva años formando a futuros profesionales en la ULA y otros centros. ¿Es difícil convencer a un estudiante, rodeado de tecnología digital, de ensuciarse las manos estudiando de la manera tradicional?

DB: No es un trabajo fácil. Muchos jóvenes creen que pueden hacer muchas cosas nuevas a partir de la tecnología. Sin embargo, hay un gran porcentaje de estudiantes que tienen la sensibilidad y logran apreciar la combinación de las nuevas y las viejas tecnologías constructivas. Me sorprendo al ver que muchos de mis alumnos terminan muy animados y aprecian estas partes del ejercicio profesional, no solamente de diseños nuevos. También llegan a usar la tecnología para resaltar los valores de esa edificación.

Z3D: Como profesora, ¿cuál es ese consejo que nunca falta en sus clases?

DB: Les recomiendo a mis estudiantes actuar con ética, con una moral alta, y que si no saben algo, profundicen el conocimiento. Con toda la tecnología que hay tienen un gran acceso a la información. Que antes de tomar alguna decisión estudien, planifiquen y razonen. La parte ética no aparece en los libros, pero es algo que debemos tener en cualquier profesión u oficio. Hay que respetar al maestro, obrero y al técnico. Manejan una técnica constructiva que no se enseña en las escuelas, pero que han heredado a través del tiempo y que es importante preservar para las futuras generaciones.

Z3D: Si tuviera que elegir un solo rincón o edificio que defina nuestra identidad y que debamos proteger, ¿cuál sería?

DB: Es un poco difícil hablar porque tenemos diferentes épocas. Sin embargo, considero que son muy valiosas nuestras casas con patio central y los corredores que son tan pertinentes para nuestro clima. También tenemos edificaciones contemporáneas o modernas del siglo XX que son muy valiosas, como, por ejemplo, las de Carlos Raúl Villanueva. En la Universidad Central de Venezuela demostró (con todos esos elementos para tamizar la luz, para que corra el viento) que podemos contemplar y disfrutar de las edificaciones internamente sin tener acondicionamientos artificiales. En general, es difícil decidir, pero me quedo con la casa de patio central.

Z3D: ¿Cómo le gustaría que las futuras generaciones de arquitectos miren las obras que ha ayudado a preservar?

DB: Me gustaría que se sientan orgullosos de que se hizo un trabajo con bastante estudio y profundidad técnica. Soy más técnica que historiadora. Que respeté el edificio y dejé un legado para esas futuras generaciones, para que la disfruten y la aprecien, porque eso es lo más importante. Me gustaría que entiendan la importancia de preservar, conservar y valorar lo que tenemos. Es parte de nuestra historia, vivencias y nuestra herencia cultural.

Por Karla G. Guzmán

Fotos Cortesía

Coordenadas @dybottaro

