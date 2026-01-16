Nathali Perlaza: Educar no es solo preparar para exámenes, sino para la vida

Suscríbete a nuestros canales

Nathali Perlaza, licenciada en pedagogía alternativa, maestría en neurociencias aplicadas a la educación, fundadora de Edukhomes y autora del devocional “60 Bendiciones para mis Hijos”, lidera una revolución educativa que va más allá de los libros de texto. Perlaza guía a familias que han decidido abrazar el aprendizaje en casa. Conversamos con la mujer que está redefiniendo el arte de educar en Venezuela.

Z3D: Siendo Edukhomes la primera organización de este tipo en Venezuela, ¿qué vacío viste en el sistema educativo tradicional que te impulsó a formalizar este acompañamiento para las familias?

NP: Nació del lugar más honesto que puede existir: el amor de una madre por sus hijos. Durante la pandemia, pude observar a mis hijos de una manera que antes no había podido. Mi hijo Raúl Alejandro, es un niño de pensamiento crítico. En el colegio, me pidieron llevarlo a especialistas porque “no se adaptaba”. Cumplí las recomendaciones y regresé con herramientas para apoyarlo, pero la respuesta fue contundente: “No estamos dispuestos a cambiar nuestra manera de hacer las cosas por su hijo”. Ahí entendí una verdad clave: la educación tradicional no personaliza, estandariza. Fue entonces cuando Dios me guió a creer que sí podíamos hacer las cosas diferentes. Que era posible crear un espacio donde cada niño fuera único y donde se les demostrara que no tienen que encogerse para encajar.

Z3D: En un contexto de país tan particular como el venezolano, ¿cómo logra Edukhomes que el aprendizaje en casa sea una opción viable y de calidad frente a los retos que lo rodean?

NP: Edukhomes nace como respuesta, no como excepción. Sabemos que el país presenta retos reales económicos, sociales, tecnológicos, emocionales, entre otros. Por eso, nuestro enfoque no es replicar modelos ideales ajenos a la realidad, sino diseñar soluciones educativas humanas, flexibles y sostenibles. En un país con los desafíos que vivimos, la educación vuelve a su esencia cuando se centra en la familia y en el niño. Los padres son los primeros maestros de sus hijos y el hogar es el primer aula de clases.

Z3D: Tu libro ha sido galardonado como una herramienta de reflexión familiar. ¿Cómo se entrelaza la práctica de la bendición y la reflexión espiritual con el aprendizaje diario?

NP: La bendición y la reflexión espiritual no son algo separado del aprendizaje. Son su base. Como mamá siempre he creído en el poder que tenemos los padres de declarar y confesar la Palabra de Dios sobre la vida de nuestros hijos. Las palabras que sembramos cada día forman identidad, carácter y propósito. “60 bendiciones para mis hijos” nació así: por inspiración de Dios y por amor a mis propios hijos. Es un devocional interactivo de 60 días que invita a las familias a detenerse, agradecer juntos, bendecirse y conectar la fe con la vida diaria. No se trata solo de leer, sino de conversar, expresar gratitud y realizar pequeñas acciones de amor que fortalezcan el vínculo familiar.

Z3D: En el marco del Día Mundial de la Educación, ¿cómo contribuye el homeschooling a formar ciudadanos más preparados para los retos globales de la actualidad?

NP: El homeschooling nos invita a volver a una verdad esencial: educar no es solo preparar para exámenes, sino para la vida. Cuando se vive de forma responsable y acompañada, el homeschooling permite una formación más consciente y profunda. Esto porque pone al niño en el centro y no al sistema. Al personalizar el aprendizaje, se desarrollan habilidades clave para los retos globales actuales: pensamiento crítico, autonomía, adaptabilidad, comunicación, gestión emocional y sentido de propósito.

Z3D: ¿Cuál es tu mensaje para quienes aún ven el aprendizaje fuera del aula como algo informal o incompleto?

NP: El aprendizaje no depende de un aula, sino de la intención, el acompañamiento y el propósito. Durante mucho tiempo se nos hizo creer que solo lo que ocurre dentro de cuatro paredes es válido. Cuando en realidad la vida entera es un espacio de aprendizaje. Aprender fuera del aula no es improvisar. Cuando se hace con estructura, valores y seguimiento, puede ser incluso más completo y significativo.

Z3D: Ofrecen asesorías y tutores certificados, pero también promueven una "comunidad". ¿Por qué es vital que una familia que hace homeschool no se sienta aislada?

NP: Porque educar en casa no significa educar en soledad. También trabajamos activamente para romper el mito de que los niños homeschoolers no socializan. En Edukhomes enseñamos que la socialización ocurre en todos los escenarios de la vida. Por eso, en este 2026 estamos iniciando espacios de comunidad tanto online como presenciales. Además, a mediados de este 2026 estaremos abriendo nuestra primera sede presencial. Un lugar pensado no solo para el acompañamiento educativo, sino para que las familias puedan encontrarse y seguir fortaleciendo lazos significativos.

Z3D: ¿Qué es lo primero que debe "desaprender" un padre venezolano antes de dar el paso hacia el homeschooling?

NP: La creencia de que no son suficientes para educar a sus hijos. Durante años se nos inculcó que el sistema tiene las respuestas únicas e irrefutables y que los padres solo debemos delegar. Hacer homeschooling no significa hacerlo solos ni convertirse en expertos en todas las materias. Existen tutores especializados que acompañan el proceso educativo. Cuando un padre deja de verse como insuficiente, el homeschooling deja de dar miedo y comienza a convertirse en una experiencia profundamente transformadora.

