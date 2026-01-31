La Clínica Mayo revela qué hábitos favorecen el desarrollo de hígado graso: contrarréstalo con estas acciones

Suscríbete a nuestros canales

Mantener una vida saludable es un desafío constante en el mundo moderno, donde el ritmo acelerado y la oferta de alimentos procesados suelen jugar en contra de nuestro bienestar.

Entre los órganos que más sufren estas decisiones cotidianas se encuentra el hígado, una pieza fundamental para el funcionamiento del cuerpo que muchas veces descuidamos por no presentar síntomas inmediatos. Sin embargo, la ciencia médica insiste en que pequeños ajustes en nuestra rutina pueden marcar una diferencia abismal, permitiendo que este órgano se regenere y cumpla su función vital de procesar nutrientes y eliminar toxinas de manera eficiente.

Claves para un hígado sano

Recientemente, especialistas de la reconocida Clínica Mayo compartieron pautas esenciales para entender cómo proteger el hígado y evitar la acumulación excesiva de grasa, una condición que hoy afecta a un gran porcentaje de la población mundial. El mensaje principal es esperanzador: el hígado tiene una capacidad de recuperación asombrosa, siempre y cuando actuemos antes de que el daño sea irreversible.

¿Qué hábitos debemos adoptar?

El pilar fundamental es la gestión del peso corporal. Según los expertos, reducir incluso un pequeño porcentaje de peso mediante una alimentación equilibrada y ejercicio regular puede limpiar la grasa acumulada en el hígado.

Sorprendentemente, el café negro con cafeína ha sido señalado como un aliado inesperado; consumir unas tres tazas al día podría ayudar a frenar el endurecimiento de los tejidos hepáticos. Asimismo, mantener bajo control la diabetes, la presión alta y contar con las vacunas contra la hepatitis son pasos cruciales para una protección integral.

¿Qué conductas debemos evitar?

Por otro lado, existen mitos y sustancias que pueden empeorar la situación. El alcohol es el principal enemigo, ya que incluso en cantidades mínimas acelera la cicatrización dañina del órgano.

También se hace una advertencia importante sobre los famosos productos "detox" o suplementos que prometen limpiar el hígado; los médicos aseguran que muchos de estos preparados no solo son innecesarios, sino que pueden resultar tóxicos.

El hígado es su propio sistema de limpieza y lo único que necesita para funcionar correctamente son buenos alimentos, hidratación y evitar químicos innecesarios.

