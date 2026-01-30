El ingrediente que siempre tienes en casa que ayuda a eliminar la caspa en un “tris”: aprende a aplicarlo para aprovechar su efecto

Suscríbete a nuestros canales

Los cambios hormonales generan exceso de producción de sebo en el cuero cabelludo, de acuerdo a la información divulgada por la Clínica mayo. En ese sentido, la mala higiene del cuero cabelludo es una de las causas más comunes por la cual aparece la caspa, ya que, la acumulación de grasa genera que los folículos pilosos y la capa protectora no cumpla su función.

Actualmente, múltiples opciones de tratamientos comerciales que eliminan la caspa, pero algunas personas prefieren optar por preparar fórmulas caseras a base de productos naturales que cumplan la misma función, con el objetivo de evitar la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

El vinagre blanco cuenta con propiedades desinfectantes, antibacterianas y antioxidantes que contribuyen a eliminar la caspa rápidamente.

Así debes aplicar el vinagre en el cabello

Se sugiere que la persona aplique vinagre blanco desde la raíz hasta las puntas del cabello, deje actuar el producto 10 minutos y posteriormente, lo retire con abundante agua.

Sin embargo, es propicio acotar que si la caspa se mantiene lo más idóneo es que la persona asista a consulta médica, con la finalidad de que el especialista en la materia evalué e indique cual es el tratamiento que debe cumplir para solucionar su diagnóstico.

En conclusión, para evitar la presencia constante de la caspa lo ideal es que la persona establezca hábitos de autocuidado que contribuyan a lograrlo y evite la aplicación de tratamientos químicamente invasivos.

