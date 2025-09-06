Digitel lanza VoLTE en Venezuela: llamadas más rápidas, claras y sin interrupciones

Suscríbete a nuestros canales

Digitel presentó oficialmente su nueva tecnología VoLTE (Voice over LTE), una solución que revoluciona la forma de comunicarse en Venezuela. Con este lanzamiento, la operadora se convierte en la primera del país en ofrecer llamadas de voz sobre redes LTE, marcando un antes y un después en la experiencia móvil.

La empresa reafirma su liderazgo en innovación tecnológica al introducir una herramienta que responde a las exigencias del mundo digital. VoLTE permite realizar llamadas con mayor rapidez, calidad superior y sin afectar la navegación por internet.

¿Qué es VoLTE y cómo mejora la experiencia del usuario?

VoLTE transforma las llamadas tradicionales al utilizar la red 4G LTE para transmitir la voz. Esto se traduce en conversaciones más nítidas, sin interferencias ni demoras. Las llamadas se conectan en menos tiempo, lo que mejora la productividad y reduce la espera.

Además, esta tecnología filtra el ruido ambiental, lo que resulta ideal para entornos ruidosos. El usuario escucha con claridad, incluso en lugares concurridos. Digitel asegura que con VoLTE se puede hablar y navegar simultáneamente, sin interrupciones ni pérdida de velocidad.

Durante una llamada, el cliente puede enviar archivos, realizar pagos o compartir imágenes sin que la conexión se vea afectada. Esta funcionalidad convierte a VoLTE en una herramienta clave para quienes necesitan mantenerse conectados en todo momento.

Digitel lidera la innovación en telecomunicaciones

Luis Bernardo Pérez, presidente de Digitel, destacó el impacto de esta tecnología: “Con VoLTE no solo mejoramos la calidad de las llamadas, sino que empoderamos a nuestros usuarios para que se mantengan interconectados de una manera más eficiente y productiva”.

La empresa reafirma su compromiso con el desarrollo tecnológico del país. Al ofrecer VoLTE, Digitel responde a las necesidades actuales de comunicación, donde la velocidad, la eficiencia y la calidad son fundamentales.

Este avance posiciona a Digitel como pionera en el mercado venezolano, consolidando su apuesta por soluciones modernas y funcionales. La compañía continuará invirtiendo en tecnología para garantizar una experiencia de usuario cada vez más completa.

