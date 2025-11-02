Lesión de Lamine Yamal: ¿cómo se trata la pubalgia?

Suscríbete a nuestros canales

Un manto de preocupación ha caído sobre el Camp Nou. El diario Sport reveló que Lamine Yamal, a sus 18 años y consolidado como una de las estrellas más rutilantes del fútbol mundial, padece de pubalgia, una lesión que ha puesto en alerta a los dirigentes del Barça ante el temor de que la dolencia se vuelva crónica y sin una cura aparente.

El joven extremo, que ya ha perdido partidos y ha sentido molestias constantes, se enfrenta ahora a la disciplina que exige una de las lesiones más frustrantes del deporte de élite.

Diagnóstico y riesgo

La pubalgia, también conocida como osteopatía del pubis, es un síndrome de dolor que afecta la zona del pubis, los músculos abdominales inferiores y los aductores. Su origen casi siempre radica en la sobrecarga repetitiva, producto de los giros bruscos, aceleraciones y el constante golpeo del balón, típicos del fútbol profesional.

El dolor en la ingle es el síntoma principal, una molestia que, como ha señalado el entrenador Hansi Flick, no acaba de ceder: "Algunos días nota alguna molestia y un poco de dolor, se está esforzando mucho y está evolucionando bien", ha asegurado.

El camino de la recuperación

Para el joven de Rocafonda, la hoja de ruta es clara y se basa en el tratamiento conservador, la vía más utilizada en el deporte de élite. La recuperación de la pubalgia se sustenta en tres pilares fundamentales que evitan la intervención quirúrgica: reposo relativo, fisioterapia y refuerzo muscular.

El protocolo implica evitar las actividades que agraven el dolor y someterse a un programa de fisioterapia personalizada, centrado en ejercicios de estabilización y fortalecimiento de la zona abdomino-pélvica. Esta fase puede ser larga; aunque los casos leves mejoran en semanas, la pubalgia crónica puede tardar entre tres y seis meses, o incluso más, en remitir.

La encrucijada de la cirugía

La clave para Yamal es no precipitarse. La historia reciente del fútbol demuestra que convivir con el dolor por demasiado tiempo solo incrementa el riesgo de cronicidad. Lionel Messi logró superar la pubalgia en varias ocasiones optando siempre por el tratamiento conservador.

Sin embargo, cuando la lesión no responde, la alternativa es la cirugía. El caso más notorio es el del actual entrenador del Real Madrid, Xabi Alonso, quien, después de jugar gran parte de la temporada 2012-13 con dolor, decidió operarse en junio, una decisión que lo alejó del campo por meses. Para Lamine Yamal, la esperanza recae en que el tratamiento conservador funcione de manera gradual, permitiéndole volver a su rendimiento habitual y evitar así la drástica decisión quirúrgica.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.