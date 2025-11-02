El mensaje de la afición del Real Madrid para Vinicius Jr.: enorme cartel en Valdebebas

Suscríbete a nuestros canales

El delantero brasileño Vinicius Jr. tuvo una jornada de altibajos durante la reciente victoria del Real Madrid por 4-0 ante el Valencia en La Liga. A pesar de los cuatro goles del equipo, la atención se centró en un penalti fallado por el extremo en la segunda mitad, el cual ejecutó tras convencer a Kylian Mbappé, quien buscaba un triplete.

Un gesto de amor incondicional

A pesar de que el brasileño ha sido objeto de críticas recientes en las redes sociales por su comportamiento hacia Xabi Alonso, la afición madridista ha demostrado que su apoyo se mantiene firme.

Tras el encuentro contra el Valencia, la ciudad deportiva de Valdebebas, el corazón de la cantera y los entrenamientos del club, amaneció con un enorme y conmovedor cartel nuevo. El mural, diseñado por un aficionado del Madrid, fue un homenaje directo al extremo.

"Vini, eres grande, te queremos"

El cartel, que fue compartido por medios como El Chiringuito TV, presentaba un collage de imágenes que resumían los mejores momentos de Vinicius en el club. El mensaje escrito en la pancarta reflejó el cariño y el respaldo de la afición: "Vini, eres grande, te queremos. Nunca olvides esos momentos".

Además de este mensaje centrado en los logros de Vinicius, se observó otra parte del cartel que transmitía un mensaje de unidad y aliento al equipo en general. La pancarta, en su conjunto, fue un emotivo recordatorio de que, más allá de las polémicas o los fallos, el vínculo entre el jugador y los seguidores del Real Madrid se mantiene fuerte.

