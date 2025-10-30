Vetado del Mundial 2026: por esto descartaron al "Chicharito" Hernández

Suscríbete a nuestros canales

La carrera de Javier “Chicharito” Hernández ha sufrido un duro golpe fuera de las canchas: el delantero fue descartado por el comité organizador de Guadalajara para fungir como embajador de la Copa del Mundo 2026. La decisión, de alto perfil mediático, se tomó como consecuencia directa de la polémica desatada por sus comentarios sobre el papel de la mujer en la sociedad.

Sanciones federativas

Los mensajes difundidos por el jugador de Chivas fueron catalogados como machistas y completamente contrarios a los valores de igualdad que busca promover el evento global. La reacción de rechazo fue inmediata y contundente, no solo en redes sociales y medios nacionales, sino a nivel político: la presidenta Claudia Sheinbaum condenó públicamente sus declaraciones.

La situación escaló hasta la Federación Mexicana de Futbol (FMF), que optó por una sanción ejemplar: castigó al futbolista por promover estereotipos de género y ejercer violencia mediática. Las consecuencias no terminaron ahí: el Club Guadalajara emitió un comunicado rechazando sus expresiones y varias marcas, incluida Puma, se deslindaron del jugador.

El impacto en su carrera deportiva

La controversia generada por sus declaraciones llega en un momento delicado para el rendimiento deportivo de Hernández. El delantero apenas suma tres goles en 38 partidos desde su regreso al fútbol mexicano, una cifra que lo ha colocado lejos de las expectativas de su equipo.

En lugar de "Chicharito", el comité organizador de Guadalajara optó por nombrar a figuras reconocidas que sí representarán a la ciudad en la Copa del Mundo 2026. La lista de embajadores incluye a deportistas de gran prestigio como la golfista Lorena Ochoa y exjugadores emblemáticos como Carlos Salcido, Fernando Quirarte y Ramón Morales, además de la clavadista Alejandra Orozco.

