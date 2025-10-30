¿Nuevos aires para la Vinotinto? Este sería el técnico que dirigirá los amistosos ante Canadá y Australia

Suscríbete a nuestros canales

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) tendría en sus planes designar a Fernando Aristeguieta como técnico interino de la selección venezolana para los encuentros ante Canadá y Australia.

La información sobre esta determinación fue difundida inicialmente por el periodista Tomy Arguelles, quien señaló un posible retorno del exjugador al entorno de la selección, en esta ocasión desempeñándose desde el área técnica.

La posible elección de Aristeguieta, quien tiene al Caracas FC en el primer lugar del G8 en la Liga Futve, implica el regreso de un excapitán y referente ofensivo del combinado nacional al banquillo.

¿Qué se busca en los amistosos de noviembre?

El rol de Aristeguieta como director técnico provisional se centraría exclusivamente en la preparación y dirección de ambos partidos amistosos pautados para noviembre.

Estos compromisos de amistoso en noviembre buscan ser motivo de evaluación para el ente federativo de la base de futbolistas que estén presentes para la próxima eliminatoria al Mundial de 2030.

La Vinotinto busca comenzar de cero

Asimismo, representan la primera oportunidad para que el equipo técnico interino implemente sus conceptos tácticos iniciales, señaló Meridiano. El enfoque es buscar resultados favorables que permitan cerrar el calendario deportivo con notas positivas luego del descalabro histórico ante Colombia en las pasadas eliminatorias, que dejó al país nuevamente sin Mundial.

Adicionalmente, el interinato de Aristeguieta tiene como meta la inyección de una cuota de sentido de pertenencia en el vestuario, tal como lo ha demostrado con el Caracas FC, equipo del cual es hincha confeso desde su etapa como jugador.

