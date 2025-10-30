Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 29 de octubre: Magallanes da la campanada ante su eterno rival

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada apasionante en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), los protagonistas de la noche beisbolera fueron los Navegantes del Magallanes, que derrotaron a los Leones del Caracas 4 carreras por 3 en un gran duelo de pitcheo.

Por su parte, los Tigres de Aragua extendieron su dominio en la tabla luego de derrotar en Maracay 6-5 a los Caribes de Anzoátegui. Por su parte, las Águilas del Zulia cayeron derrotadas frente a Cardenales de Lara 11-2 en Maracaibo. Mientras tanto, Bravos de Margarita volvieron a derrotar a Tiburones de La Guaira 4-3.

¿Cómo avanza la tabla de posiciones?

Estos son los juegos para mañana

Tigres de Aragua vs. Cardenales de Lara: 7:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Tiburones de La Guaira vs. Leones del Caracas: 7:00 PM/ Estado Monumental Simón Bolívar.

Navegantes del Magallanes vs. Bravos de Margarita: 7:00 PM/ Estadio Nuevas Esparta.

