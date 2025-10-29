Serie Mundial 2025: horario y dónde ver el Juegos 5 entre Dodgers y Blue Jays

Suscríbete a nuestros canales

La Serie Mundial 2025 de la MLB no da tregua y mantiene a los aficionados al borde del asiento. Tras el maratónico Juego 3 y la emocionante victoria de los Azulejos de Toronto anoche, la balanza se mantiene igualada 2-2. Hoy, miércoles 29 de octubre, el Juego 5 se convierte en una cita obligada para Los Angeles Dodgers y los Toronto Blue Jays, el último round en el Dodger Stadium antes de que la serie se mude nuevamente a Canadá.

Los Dodgers, que esperaban sentenciar la serie en casa, se ven ahora obligados a ganar para tener un margen de maniobra antes de viajar a Toronto este viernes. La derrota de anoche igualó la balanza y le añadió un suspenso dramático a esta definición. El equipo de Los Ángeles necesita urgentemente que su figura principal, el japonés Shohei Ohtani, muestre su mejor versión, luego de que en el Juego 4 no lograra marcar la diferencia a la que acostumbra.

Por su parte, los Blue Jays demostraron una fortaleza mental inquebrantable. Se repusieron de la dolorosa caída en el Juego 3 (de casi siete horas) con una victoria clave. El venezolano Andrés Giménez resaltó la importancia de su compañero Vladimir Guerrero Jr. en la remontada. Giménez declaró que, después de un partido tan largo y la posterior derrota, el cuadrangular definitorio de Guerrero ante Ohtani lo cambió todo en el Juego 4, asegurando una victoria 6-2.

Guerrero Jr., líder histórico de cuadrangulares de postemporada para los Azulejos, explicó que estaba preparado para el lanzamiento rompiente de Ohtani. Según él, intuyó que el japonés no le repetiría la recta que había conectado de foul, una lectura que fue clave para su batazo.

Horarios y canales del Juego 5

El crucial Juego 5 de la Serie Mundial se disputará hoy, miércoles 29 de octubre.

En Estados Unidos (Hora del Este - ET), el partido comienza a las 8:00 PM.

En Estados Unidos (Hora del Pacífico - PT), la transmisión arranca a las 5:00 PM.

En Venezuela, el juego podrá ser seguido a partir de las 8:00 PM.

La transmisión del partido estará disponible a través de múltiples plataformas. Los fanáticos podrán sintonizar el encuentro por televisión en ESPN y Fox Sports, así como en streaming por Disney+.

