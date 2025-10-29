Así marcha la tabla de posiciones de la LVBP este 28 de octubre: Caracas y Magallanes listos para su primer choque

Suscríbete a nuestros canales

Las emociones de la pelota venezolana no cesan, y en el inicio de su tercera semana se registró el fin de varias rachas positivas, lo que significa un respiro para equipos que están en la parte baja de la tabla, y al mismo tiempo antecede el esperado primer encuentro entre "Los Eternos Rivales".

En tal sentido, las Águilas del Zulia extendieron su gran momento al hacer respetar su nido con el triunfo 3-1 ante Cardenales de Lara. Por su parte, los Tigres de Aragua vieron perder su invicto con la derrota 7-5 a manos de Leones del Caracas.

En el estadio Guatamare, Bravos de Margarita propinó una dura derrota a los Tiburones de La Guaira 5-1, mientras que los Navegantes del Magallanes tomaron oxígeno luego de cortar una racha de cinco victorias que tenía Caribes de Anzoátegui.

Así quedó la tabla de posiciones en este inicio de semana

​​​​¿Qué encuentros se llevarán a cabo mañana miércoles?

Cardenales de Lara vs. Águilas del Zulia: 7:00 PM/ Estadio Luis Aparicio "El Grande".

Navegantes del Magallanes vs. Leones del Caracas: 7:00 PM/ Estadio Monumental Simón Bolívar.

Tiburones de La Guaira vs. Bravos de Margarita: 7:00 PM/ Estadio Nuevad Esparta.

Caribes de Anzoátegui vs. Tigres de Aragua: 7:00 PM/ Estadio José Pérez Colmenares

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube