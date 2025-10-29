¡Épico triunfo en Asunción! La Vinotinto femenina derrota a Paraguay y sueña con el Mundial

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto femenina consiguió un triunfo de antología ante la selección de Paraguay 2 goles por 1 en Asunción correspondiente a la segunda fecha de la CONMEBOL Liga de Naciones, que otorga dos cupos al Mundial y dos más al repechaje.

Las comandadas por el brasileño Ricardo Belli enfrentaron este segundo compromiso con el objetivo de alcanzar la primera victoria, luego de haber debutado con un empate 0-0 contra Chile en el Metropolitano de Cabudare.

Las criollas demostró superioridad en el manejo del balón, pero careció de la efectividad necesaria para concretar mayores oportunidades de gol. Aunque el empate no fue un resultado negativo, la sensación general era la de haber cedido dos puntos importantes, informó Meridiano.

Comienzo con dominio y primer gol

Las jugadoras de Belli iniciaron el encuentro contra las guaraníes con la intención de controlar la posesión y mejorar su contundencia en el ataque.

Esto se tradujo en el primer gol para Venezuela, el cual llegó gracias a Rainderlin Carrasco, quien aprovechó un pase de cabeza preciso de la mediocampista Gabriela García, quien se desempeña en el Atlético de Madrid, para enviar el balón a las redes paraguayas.

Sin embargo, la ventaja no se mantuvo por mucho tiempo. Lice Chamorro, la más destacada por las locales, logró el empate para Paraguay antes de que finalizara la primera mitad, dejando el marcador igualado al momento de ir al descanso.

Gol dramático en el momento más complicado

El complemento presentó a una selección paraguaya con mayor iniciativa en el campo, buscando tomar la delantera. Pero la Vinotinto Femenina mantuvo su capacidad de respuesta y defensa férrea.

La jugada que definió el encuentro se gestó a través de una acción de balón parado. Un tiro de esquina ejecutado por Deyna Castellanos encontró la cabeza de Gabriela García, quien se elevó en el área y anotó un cabezazo imparable para establecer el 2-1 definitivo.

¿Cómo queda Venezuela con este resultado?

Con esta victoria, el conjunto venezolano asciende al tercer lugar de la tabla de posiciones de su grupo, acumulando un total de cuatro puntos de seis posibles. Por su parte, la selección de Paraguay permanece en la zona baja de la clasificación, sin unidades hasta el momento.

La Vinotinto Femenina cierra esta doble jornada FIFA con buenas sensaciones y con las posibilidades más vivas que nunca para alcanzar un cupo al Mundial que se celebrará en Brasil en 2027.

