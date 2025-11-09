Alarma en La Vinotinto: Jon Aramburu sufre un traumatismo craneoencefálico

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol español y el venezolano encendieron las alarmas este sábado tras confirmarse la lesión del lateral derecho Jon Mikel Aramburu, jugador de la Real Sociedad. El club de San Sebastián emitió un parte médico oficial informando que el futbolista padece un traumatismo craneoencefálico.

El incidente y el diagnóstico

La lesión de Aramburu se produjo en los minutos finales del partido contra el Elche CF. El lateral internacional recibió un fuerte impacto en la cabeza por parte de John Donald (también identificado como John Chetauya). El incidente ocurrió cuando el defensor del Elche intentaba rematar un centro, impactando duramente contra la cabeza del venezolano que buscaba despejar.

Aramburu se tendió inmediatamente en el césped, presentando dolor y una aparatosa brecha en la cabeza con manchas de sangre. Tuvo que ser sustituido en el tiempo de descuento por Elustondo.

El parte médico oficial de la Real Sociedad es claro: “Jon Mikel Aramburu sufrió en el partido de ayer un traumatismo craneoencefálico. Por este motivo el jugador deberá permanecer en observación los próximos días y su evolución marcará la disponibilidad”.

Convocatoria de La Vinotinto en vilo

La seriedad del golpe y la necesidad de permanecer en observación tienen consecuencias directas en el futuro inmediato del futbolista, especialmente con la Fecha FIFA a la vuelta de la esquina.

Aramburu había sido incluido previamente en la lista de la selección de Venezuela, pero su presencia con La Vinotinto para el próximo parón está casi descartada. La decisión final sobre su participación dependerá enteramente de los resultados de las próximas pruebas médicas y la recomendación de los servicios médicos de la Real Sociedad, priorizando la salud del jugador.

A pesar de que su rendimiento ante el Elche no fue su mejor partido, el caraqueño es considerado un indiscutible para Sergio Francisco en la zaga realista, siendo un jugador clave que solo se ha perdido el partido ante el F.C. Barcelona.

