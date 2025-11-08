Patricia Ferrando compite por un pase a las olimpiadas: la jinete venezolana revela claves de su sincronía

Suscríbete a nuestros canales

La alta competencia en el mundo del adiestramiento ecuestre se concentra este fin de semana en México, donde la jinete olímpica venezolana, Patricia Ferrando, busca asegurar su pase a la Copa del Mundo.

Sin embargo, para la deportista, esta prueba clasificatoria es mucho más que una simple sumatoria de puntos; es la continuación de una profunda conexión y entendimiento con su caballo, reseñó la agencia EFE.

La jinete reveló el nivel de empatía que alcanzó, al punto de poder influir en el ritmo cardíaco del animal simplemente a través de su respiración.

Con esta perfecta sintonía, Ferrando aspira no solo a ganar en México, sino a llevar su asociación con Honnaisseur a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2026.

El desafío latinoamericano en suelo Azteca

El concurso, que arranca hoy en Santa Cruz Chiahuapan, cerca de la capital mexicana, será un escaparate para las figuras de América Latina.

Patricia Ferrando, nacida en Caracas, y el campeón panamericano de Santiago 2023, el ecuatoriano Julio Mendoza, representan las mayores esperanzas de la región para enfrentar a algunos de los mejores jinetes del planeta.

Aunque el objetivo es claro (acumular la mayor cantidad de puntos para el Mundial), Ferrando lo aborda como la oportunidad de sumar un nuevo y significativo capítulo a la historia de afecto y entrega mutua con su caballo.

El deporte de la armonía sin barreras

El adiestramiento clásico, también conocido como "doma", es una disciplina que, pese a su elegancia y complejidad, suele estar alejada de los grandes titulares.

No obstante, destaca por una particularidad única en el deporte de élite: hombres y mujeres compiten en igualdad de condiciones.

Ferrando expresó que en las pruebas ecuestres, el éxito no depende del género, sino exclusivamente del rendimiento y la habilidad.

¿Cómo da instrucciones en dos idiomas?

La amazona no solo es una deportista de alto rendimiento, sino también una psicóloga que aprovecha su don para los idiomas en su comunicación con los caballos.

Revela que utiliza el español para las indicaciones más exigentes y el inglés para los momentos de halago y celebración. Para ella, sus caballos son como familia, y la profunda relación de confianza y entendimiento mutuo es la clave para que su trabajo dé frutos.

La doma clásica es la disciplina en la que jinete y caballo ejecutan una serie de movimientos cuidadosamente diseñados, buscando la máxima expresión de control técnico, flexibilidad y armonía.

Ferrando, que inicialmente practicaba saltos, quedó cautivada por la doma en 2006. Explica que, a diferencia del salto que se enfoca en superar obstáculos, el adiestramiento demanda un "feeling" especial con el caballo, priorizando la precisión, la fluidez y la relajación en la ejecución.

¿Cómo se prepara para competir?

Este fin de semana, Patricia Ferrando se medirá con jinetes de potencias mundiales como Alemania, Bélgica y Estados Unidos, con una sólida oportunidad de sumar valiosos puntos para el Mundial.

Más allá del marcador, la experiencia es un paso más en su camino de crecimiento personal. La jinete concluye describiendo a su compañero Honnaisseur como un "bebé grande" que la reconoce inmediatamente por el olor y el tacto, reflejando el inmenso cariño que los une.

