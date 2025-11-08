LVBP

Jornada de LVBP: los eternos rivales lideran la cartelera de este sábado 8 de noviembre

La cartelera sabatina incluye un total de cuatro encuentros.

Por Samuel Poleo
Sabado, 08 de noviembre de 2025 a las 07:00 am
La Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) se prepara para un emocionante día de béisbol este sábado 8 de noviembre, destacando un encuentro que paraliza a todo el país: el choque entre los eternos rivales, Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes.

El clásico de la jornada

El juego más esperado de la noche se adelantará al resto de la cartelera, con el enfrentamiento entre Leones y Navegantes pautado para las 4:00 p.m.. Aunque la hora de inicio es más temprana de lo habitual, la intensidad entre los dos equipos más seguidos del circuito promete un espectáculo de alta tensión.

Cartelera completa para este sábado 8 de noviembre

La jornada sabatina incluye un total de cuatro compromisos en diferentes estadios del país:

  • Leones del Caracas vs. Navegantes del Magallanes: 4:00 p.m.

  • Caribes de Anzoátegui vs. Tiburones de La Guaira: 5:30 p.m.

  • Bravos de Margarita vs. Cardenales de Lara: 7:00 p.m.

  • Águilas del Zulia vs. Tigres de Aragua: 7:00 p.m.

La LVBP continúa así su calendario con una mezcla de duelos regionales y enfrentamientos directos, prometiendo un fin de semana lleno de acción y rivalidad.

