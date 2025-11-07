Venezuela Sub-17: la próxima gran cita de la selección vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto Sub-17 se encuentra en un momento crucial de su participación en el Mundial de Qatar 2025. Tras un vibrante empate 1-1 contra Egipto en la segunda jornada, el equipo dirigido por Oswaldo Vizcarrondo se mantiene invicto y tiene la clasificación a la siguiente fase en sus propias manos.

El foco ahora se traslada completamente al último obstáculo de la fase de grupos: el decisivo encuentro contra Haití.

El camino a la historia

La igualdad a un gol con Egipto, un partido donde Marcos Maitan anotó de cabeza para la Vinotinto, ha dejado al equipo a un paso de sellar su boleto a los dieciseisavos de final. Sin embargo, para no depender de otros resultados y asegurar el primer lugar del Grupo E, Venezuela necesita una victoria contundente sobre Haití y que la combinación de marcadores le sea favorable.

Las cuentas para el liderato son las siguientes:

Victoria obligada: Si Venezuela consigue los tres puntos ante Haití, sumaría un total de siete unidades.

Clasificación directa: Con siete puntos, la Vinotinto clasificaría como líder absoluto si el duelo entre Inglaterra y Egipto finaliza en empate.

Diferencia de goles: En caso de que Inglaterra derrote a Egipto, Venezuela necesitaría mantener una mejor diferencia de goles que los británicos. Si el goal average se iguala, el desempate se definiría por el total de goles a favor.

A pesar de que el empate ante Egipto no tuvo la "lucidez" en ataque que se vio en el debut, el conjunto dirigido por Vizcarrondo tiene ahora la oportunidad de capitalizar su racha invicta para avanzar y hacer historia en el torneo juvenil.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.