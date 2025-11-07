Convocatoria Vinotinto: la lista de jugadores que enfrentarán a Canadá y Australia

Suscríbete a nuestros canales

La selección nacional de fútbol de Venezuela, conocida como La Vinotinto, ha revelado la lista de jugadores que disputarán los próximos encuentros amistosos pautados para la Fecha FIFA. Los rivales confirmados para esta ventana internacional son Canadá y Australia.

Como novedad en el cuerpo técnico, se ha confirmado que Fernando Aristeguieta asumirá el rol de Seleccionador Interino.

La convocatoria presenta un balance entre jugadores que militan en ligas de alta exigencia a nivel global y figuras clave del fútbol venezolano y sudamericano.

Porteros

La portería estará resguardada por una mezcla de experiencia internacional y local:

José Contreras (Barcelona SC, ECU)

Wuiker Fariñez (Águilas Doradas, COL)

Miguel Silva (UCV FC)

Cristopher Varela (Dvo. La Guaira)

Defensas

La línea defensiva destaca por la presencia de jugadores con recorrido en las principales ligas del mundo, incluyendo España, Italia y EE. UU.:

Jon Aramburu (Real Sociedad, ESP)

Ronald Hernández (Atlanta United, USA)

Adrián Cova (Lokomotiv Plovdiv, BUL)

Nahuel Ferraresi (São Paulo, BRA)

Teo Quintero (Sparta Rotterdam, NED)

Carlos Vivas (CD La Equidad, COL)

Ángel Azuaje (Pumas, MEX)

Adrián Palacios (KRC Genk, BEL)

Yordan Osorio (Dvo. La Guaira)

Alessandro Milani (US Avellino, ITA)

Luis Balbo (AC Fiorentina, ITA)

Mediocampistas

El centro del campo se nutre de figuras importantes en la MLS y en clubes europeos, además de jugadores de la liga brasileña:

Jorge Yriarte (Slask Wroclaw, POL)

Jesús Bueno (Philadelphia Union, USA)

Daniel Pereira (Austin FC, USA)

Jefferson Caraballo (Monagas SC)

Carlos Faya (Dvo. La Guaira)

Telascó Segovia (Inter Miami, USA)

Cristian Cásseres (Toulouse FC, FRA)

Jefferson Savarino (Botafogo, BRA)

Juan Pablo Añor (Volos NPS, GRE)

José Chávez (Caracas FC)

David Martínez (Los Ángeles FC, USA)

Gleiker Mendoza (Kryvbas Kryvyi, UKR)

Ender Echenique (FC Cincinnati, USA)

Matías Lacava (Ulsan HD, KOR)

Wikelman Carmona (NY Red Bulls, USA)

Keiber Lamadrid (Dvo. La Guaira)

Delanteros

La ofensiva combina jóvenes promesas con legionarios en ligas importantes como la portuguesa y la estadounidense:

Kevin Kelsy (Portland Timbers, USA)

Jesús Ramírez (Nacional Madeira, POR)

Alejandro Marqués (Estoril Praia, POR)

Jovanny Bolívar (CD La Equidad, COL)

La Vinotinto se prepara así para enfrentar estos compromisos amistosos, buscando afianzar un equipo sólido de cara a futuros retos internacionales bajo la dirección del cuerpo técnico interino encabezado por Aristeguieta.

