Jhony Becerra, rumbo al Salón de la Fama del Taekwondo Profesional

El atleta venezolano, Jhony Becerra (La Máquina), se encuentra en Estambul, en tránsito hacia Filipinas, donde será reconocido por su destacada trayectoria en las artes marciales. Su destino final es la ciudad de Baguio donde asistirá a la “Cena y Gala del Salón de la Fama de la Professional Taekwondo Federation” (PTF), a celebrarse en el Hotel ION la noche del sábado 8 de noviembre.

Durante el evento, Jhony será galardonado e inducido oficialmente al “Salón de la Fama” con el título de “Best Athlete” (Mejor Atleta), convirtiéndose en el primer deportista venezolano y el primero en recibir este honor dentro de la federación.

El domingo 9 de noviembre, participará en el “Seminario Internacional” de Poomsae, dirigido por un Maestro 9º Dan de Taekwondo, y asistirá al “International Dan Test y Skip Dan”, con el objetivo de continuar su progreso y consolidar su trayectoria dentro de este arte marcial coreano.

Más de Becerra

Inició su camino en el Taekwondo a los 8 años de edad, acumulando un extenso y brillante currículum deportivo. Sin embargo, en el 2016 su evolución hacia el Kickboxing, Boxeo, y MMA generó conflictos con la Federación Nacional de Taekwondo de ese momento, lo que pausó su ascenso dentro del arte marcial que lo vio nacer.

Con la creación de la nueva Federación Mundial PTF y la Liga Profesional Kombat Taekwondo, Jhony encontró el espacio para reconectarse con su verdadera pasión y ser reconocido nuevamente dentro del Taekwondo de Venezuela y el mundo. Este galardón simboliza el cierre de un ciclo y la validación de años de esfuerzo, constancia, y amor por el deporte.

Jhony Becerra permanecerá en Filipinas hasta el 14 de noviembre, donde además aprovechará su estancia para fortalecer vínculos con las autoridades de la PTF y de Kombat Taekwondo Mundial.

