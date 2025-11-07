¡Sello boricua en La Nave! Yadier Molina dirigirá nuevamente al Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Navegantes del Magallanes tendrá a un viejo conocido como manager. A pocas horas después de conocerse la destitución de Eduardo Pérez, la directiva del equipo filibustero anunció el regreso de Yadier Molina para liderar al conjunto en la actual temporada 2025-2026.

En una conferencia de prensa realizada este jueves, el gerente general de los eléctricos, Federico Rojas, reveló el nombre del nuevo dirigente.

“Queremos anunciar a un venezolano más (…), quien vivió con mucha pasión y mucha entrega la vez que estuvo: Yadier Molina”, expresó Rojas.

El puertorriqueño Yadier Molina será el encargado de tomar las riendas del equipo en el Estadio José Bernardo Pérez de Valencia.

¿Qué dijo la estrella puertorriqueña tras el anuncio de su retorno?

Molina, quien se conectó a la rueda de prensa por videollamada, confirmó su emoción y su compromiso con la franquicia. El futuro miembro del Salón de la Fama de las Grandes Ligas se unirá al equipo en los próximos cinco días.

“Me siento muy honrado”, manifestó Molina durante un live del equipo carabobeño. “Gracias a Dios y la gerencia por confiar en mí”.

El exdirigente de equipos como las Águilas Cibaeñas (LIDOM) y los Criollos de Caguas (LBPRC) indicó que su meta es conseguir el campeonato que no se pudo lograr en su anterior etapa con el Magallanes.

“Nuestra aspiración obviamente es levantar el trofeo (…) Sabemos que tenemos mucho camino por recorrer y confiamos en lo que tenemos”, dijo Molina. “Voy a dar el 100% para que mi mensaje, los jugadores puedan escucharlo”.

Además de la liga local, el nuevo mánager manifestó su interés en ganar la Serie del Caribe, título que la nave turca no obtiene desde 1978, y solicitó paciencia a los aficionados ante la situación actual del club.

Mario Lissón dirigirá a los "Turcos" de manera interina

Mientras se concreta la llegada de Molina, el equipo será dirigido de manera temporal por Mario Lissón, un hecho que se supo en horas de la madrugada con la salida de Pérez.

En cuanto al mánager saliente, Eduardo Pérez, el gerente general Federico Rojas reconoció su dedicación al equipo. Rojas señaló que, a pesar de la entrega total de Pérez, los resultados deportivos no fueron favorables y expresó su agradecimiento por su labor.

