La Vinotinto Sub-17 vuelve a la cancha: horarios y por dónde ver el duelo ante Egipto

La acción del Mundial Sub-17 de Qatar 2025 continúa para la selección venezolana. El combinado nacional se medirá ante su similar de Egipto este viernes 7 de noviembre, en el segundo encuentro correspondiente al Grupo E.

El partido se disputará en la Cancha 5 del predio Aspire Zone, ubicado en Doha.

Opciones para VER EN VIVO

El encuentro podrá ser sintonizado en vivo en Venezuela y gran parte de Latinoamérica a través de la señal de D Sports.

Canales SD/HD: 610 (SD) y 1610 (HD).

Canales Secundarios SD/HD: 612 (SD) y 1612 (HD).

Además, los aficionados tienen la opción de seguir el partido por la vía online mediante D GO, el servicio de streaming oficial que ofrece la señal y que requiere una suscripción previa.

Horario del partido

El pitazo inicial para el duelo entre Egipto y Venezuela está pautado a diferentes horas, dependiendo de la ubicación geográfica:

9:30 a.m. (hora local): Venezuela.

10:30 a.m.: Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay.

9:30 a.m.: Bolivia y Estados Unidos (Este-EST).

8:30 a.m.: Ecuador, Perú y Colombia, Estados Unidos (Central-CST).

7:30 a.m.: México, Estados Unidos (Montaña-MST).

6:30 a.m.: Estados Unidos (Pacífico-PST).

