La Vinotinto estrena nueva camiseta con estos impactantes detalles: tome nota de los precios

La Federación Venezolana de Fútbol (FVF) presentó este miércoles de manera oficial su nueva camiseta de local bajo la marca Adidas, la cual cuenta con diversos detalles que resaltan la identidad cultural del venezolano.

El nuevo diseño se inspira los primeros relieves que dieron forma al territorio venezolano, con el objetivo de conectar a quienes lo visten con el orgullo nacional.

De acuerdo con la FVF en una nota de prensa, la fuente de inspiración principal son los tepuyes, esas formaciones geológicas milenarias ubicadas al sur del país, que simbolizan el origen y la permanencia.

¿Qué precio tendrían las camisetas nuevas de la selección?

De acuerdo con @forovinotinto a través de su cuenta en X, la versión de jugador quedará en $169.90, la versión fanático en $124.90, la versión femenina en $124.90 y la de niños en $89.90.

Adidas desarrolló un patrón gráfico exclusivo basado en las formas y texturas de los tepuyes, que además evoca las pinturas corporales de los pueblos originarios venezolanos. El tradicional color Vinotinto se mantiene como color principal, con detalles sobrios que le otorgan carácter.

La camiseta incorpora elementos que rinden tributo a los símbolos patrios, como las tres franjas icónicas de Adidas se presentan en amarillo, azul y rojo, en homenaje a la bandera nacional. En el cuello, la inscripción “LA VINOTINTO” en dorado, informó Meridiano.

¿Cuándo debutará la nueva "piel" de la Vinotinto?

La Selección Masculina debutará en la Fecha FIFA de noviembre, en los partidos contra Australia y Canadá en Estados Unidos. La Selección Femenina la usará por primera vez en la próxima ventana clasificatoria de la CONMEBOL Liga de Naciones Femenina.

El público podrá adquirir la camiseta en dos modelos: Authentic, idéntica a la que usarán los jugadores en el campo, y Replica, diseñada para los aficionados, ofreciendo comodidad y estilo. Ambas versiones están fabricadas con materiales 100% reciclados y tecnología de alto rendimiento.

