Zohran Mamdani: el nuevo alcalde de Nueva York y su guerra contra la FIFA

Suscríbete a nuestros canales

La política en Estados Unidos ha registrado un giro notable con la elección de Zohran Mamdani como nuevo alcalde de Nueva York. El político, que se identifica abiertamente como izquierdista musulmán y socialista, ha sido visto como un hito controversial que choca directamente con la administración actual de Donald Trump. Su ascenso al poder, a sus 34 años, fue interpretado como un revés electoral para Trump, en parte por la exposición que generó el choque de sus ideales.

Posturas radicales y la sombra del adversario

Mamdani, oriundo de Uganda y de origen indio, centró su campaña en promesas para reducir los costos de vida para los neoyorquinos, una plataforma que rápidamente generó adeptos y detractores, dadas sus etiquetas políticas. Su confrontación con el presidente Trump fue más allá de lo político, convirtiéndose en una batalla de narrativas sobre el futuro de Estados Unidos.

El día de su victoria, Mamdani se dirigió al presidente con un tono desafiante: "Si alguien puede mostrarle a una nación traicionada por Donald Trump cómo vencerlo, es la ciudad que lo vio nacer. Donald Trump, ya que sé que me estás viendo, tengo cuatro palabras para ti: ¡Sube el volumen!", declaró el alcalde electo.

La pasión por el Arsenal

A pesar de su intensa agenda política, Mamdani tiene una conexión inquebrantable con el fútbol. Después de mudarse de África a Nueva York, se convirtió en un seguidor devoto del Arsenal debido a la influencia de su tío y la admiración por el histórico equipo de Arsène Wenger, quien integró a muchos jugadores africanos.

Sus recuerdos están ligados a la gloria deportiva y al equipo de los 'Invencibles', y su fanatismo es tal que incluso hace referencias a sus jugadores favoritos, como Bukayo Saka o William Saliba, en los borradores de sus discursos.

Contra la mercantilización de la FIFA

La ideología de Mamdani no se detiene en la vivienda o el transporte, sino que se extiende a la crítica de la economía del deporte, poniendo su atención en la Copa Mundial 2026. El alcalde electo ha cargado contra la FIFA por los precios de las entradas, argumentando que la entidad de Gianni Infantino se está aprovechando de la situación y que sus políticas amenazan con ser excluyentes.

Mamdani fue enfático al declarar que "el deporte se ha comercializado y corporativizado tanto que los aficionados se han convertido en una mercancía". Desde su óptica, el afán de lucro de la FIFA está marginando a quienes tradicionalmente han sostenido el deporte. Su exigencia es clara: demandar el fin de los precios dinámicos y el retorno a prácticas empleadas en Copas del Mundo anteriores, una petición que él mismo reconoció que se considera "audaz" en el clima actual de mercantilización del fútbol.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.