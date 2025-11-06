Así le pidió matrimonio Cristiano Ronaldo a Georgina: todos los detalles del compromiso

Suscríbete a nuestros canales

La vida personal de Cristiano Ronaldo volvió a ser el centro de atención tras su última entrevista con el presentador británico Piers Morgan, donde el astro portugués abrió el telón sobre los detalles de su compromiso con la modelo hispano-argentina Georgina Rodríguez. La pareja, que formalizó su noviazgo de casi una década el pasado 11 de agosto, tiene planeado que la ceremonia se celebre después del próximo Mundial.

"El amor de mi vida"

El delantero del Al Nassr fue enfático al explicar la razón detrás de su decisión de proponer matrimonio, yendo más allá de la mera formalidad familiar:

"Le propuse matrimonio porque era el momento adecuado, no solo porque es la madre de mis hijos, sino porque es la persona que más amo, el amor de mi vida".

Ronaldo relató que la idea surgió después de que Georgina le pidiera una "piedra buena" como regalo, deseando tener un anillo de compromiso especial. El futbolista, conocido por su dedicación, se esforzó en encontrar la joya perfecta: "trabajé duro hasta encontrar la que le encantó y le pedí a mi amigo que la guardara, teníamos una cena por la noche y entonces se lo daría".

La intervención de las niñas

Lo que estaba planeado como una entrega romántica y a solas durante la cena, tomó un giro inesperado. El momento crucial, cuando el portugués estaba a punto de entregar el anillo, fue interrumpido por la aparición de sus hijas, Alana y Eva, quienes se habían ido a dormir, y un amigo que se presentó para grabar el momento.

Fueron las propias niñas las que forzaron la situación, según confesó el exfutbolista del Real Madrid: "Mis hijas llegaron y me dijeron: ‘Papá, le vas a dar el anillo a mamá y le vas a pedir que os caséis’; y yo dije: ‘Guau, es el momento de hacerlo'".

A pesar de que Ronaldo admitió no haberse arrodillado, la propuesta fue descrita como "divertido" y "precioso", y Georgina aceptó sin dudar, aunque le preguntó varias veces si la propuesta era real.

"Nada va a cambiar porque nos casemos, solo es un capítulo hermoso de la vida", concluyó el máximo goleador profesional y de la Champions League.

