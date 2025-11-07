¡Viernes de candela en la LVBP! Los cuatro juegos imperdibles para este 7 de noviembre

Suscríbete a nuestros canales

La acción de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) no se detiene y este viernes 7 de noviembre se prepara para ofrecer una jornada de alta intensidad con cuatro encuentros programados. Los fanáticos del béisbol podrán disfrutar de duelos clave que prometen emociones de principio a fin.

Cartelera completa para este ciernes 7 de noviembre

Todos los partidos están pautados para comenzar a las 7:00 p.m., lo que permitirá a los aficionados seguir una noche de béisbol simultánea en distintos escenarios del país:

Bravos de Margarita vs. Cardenales de Lara: Los Bravos visitan a los Cardenales en el Estadio Antonio Herrera Gutiérrez de Barquisimeto.

Caribes de Anzoátegui vs. Tiburones de La Guaira: Los Caribes se enfrentan a los Tiburones en el Estadio Jorge Luis García Carneiro en La Guaira.

Águilas del Zulia vs. Leones del Caracas: Un atractivo duelo entre las Águilas y los Leones en el imponente Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas.

Navegantes del Magallanes vs. Tigres de Aragua: Los Navegantes cierran la jornada visitando a los Tigres en el Estadio José Pérez Colmenares de Maracay.

Con equipos buscando escalar posiciones y asegurar ventajas, esta jornada de viernes será crucial en la apretada tabla de la LVBP.

Visite nuestra sección de Deportes.

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube.