Fórmula 1: Alpine apuesta por Franco Colapinto para la temporada 2026

En un movimiento que asegura la presencia de la esperanza argentina en la Fórmula 1, el equipo Alpine ha anunciado la renovación de Franco Colapinto para la temporada 2026. La decisión pone fin a la inestabilidad que rodeó al joven piloto de 22 años tras su paso por Williams y su llegada a una escudería francesa que actualmente navega sin rumbo claro en la parrilla.

El giro discursivo de Briatore

La continuidad de Colapinto no ha sido un camino de rosas. A finales de agosto, Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, expresó públicamente su descontento con el rendimiento del argentino: "La verdad es que esto no es lo que esperaba de él". En aquel momento, Colapinto apenas sumaba nueve Grandes Premios en el problemático monoplaza de Alpine.

Sin embargo, el discurso ha cambiado radicalmente con el anuncio de la renovación. Briatore ahora se deshace en elogios: “He seguido de cerca la trayectoria de Franco en la F1, y siempre he creído que tiene las cualidades y el potencial necesarios para convertirse en un piloto de élite”. La decisión es descrita como una "clara muestra de nuestro compromiso y firme apoyo a Franco en su desarrollo”.

La progresión silenciosa

La luz verde a la renovación se fundamenta en la curva ascendente de rendimiento que Colapinto ha mostrado en las últimas carreras, a pesar de pilotar un coche que "no iba ni para atrás". Aunque no ha logrado sumar puntos, su desempeño en clasificación ha sido notablemente mejor.

Datos revelados indican que el punto de inflexión fue el Gran Premio de Bélgica, donde la diferencia de Colapinto con su compañero Pierre Gasly se redujo significativamente a 222 milésimas. El argentino incluso superó al francés en clasificaciones posteriores, incluyendo Hungría, Italia y Singapur.

Un 2026 con condiciones estrictas

El acuerdo con Colapinto lo asegura como piloto titular para toda la temporada 2026 y podría extenderse a 2027 y años posteriores, dependiendo del rendimiento exigido por Briatore.

Entre las condiciones se presumen cláusulas estrictas sobre las órdenes de equipo y posibles penalizaciones económicas, una medida que responde a episodios anteriores, como el adelantamiento a Gasly en el Gran Premio de Estados Unidos contra las indicaciones de la escudería.

El futuro de Alpine y de Colapinto se entrelaza con un cambio técnico profundo: la escudería incorporará una unidad de potencia Mercedes. Este motor, que revelan datos telemétricos, supone una mejora significativa en velocidad punta. Este reinicio técnico, junto a las nuevas regulaciones que eliminan el DRS y hacen los coches más cortos y reactivos, sitúa a todos los pilotos en un punto de partida similar en 2026.

El piloto, ahora afincado en Mallorca, expresó su tranquilidad ante el panorama: “El curso que viene será mi primero completo en la F1, y eso me da mucha paz mental. El monoplaza de 2026 es mucho más prometedor que el actual, e incorpora muchas soluciones con las que esperamos resolver los problemas que hemos tenido”.

