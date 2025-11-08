Así está la tabla de posiciones de la LVBP este 7 de noviembre: Leones se une a la lucha por el primer lugar

Suscríbete a nuestros canales

En una jornada cargada de emociones, los Leones del Caracas se pusieron a dos juegos y medio de los Tigres de Aragua, quienes no ceden el primer lugar de la tabla.

En tal sentido, los bengalíes le propinaron las nueve arepas a los Navegantes del Magallanes, que han perdido el rumbo en esta temporada. Por su parte, la novena melenuda derrotó 8-5 a las Águilas del Zulia.

Caribes de Anzoátegui, por su parte, derrotaron en un encuentro reñido a los Tiburones de La Guaira con marcador de 3-2, mientras que los Bravos de Margarita vuelven a flote tras derrotar en Barquisimeto a Cardenales de Lara 6-2.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones?

(Foto: Prensa LVBP)

Estos son los choques para la jornada del sábado

Leones vs. Navegantes: 5:00 PM/ Estadio José Bernardo Pérez.

Caribes vs. Tiburones: 5:40 PM/ Estadio Jorge Luis García Carneiro.

Bravos vs. Cardenales: 7:00 PM/ Estadio Antonio Herrera Gutiérrez.

Águilas vs. Tigres: 7:00 PM/ Estadio José Pérez Colmenares.

