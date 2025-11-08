Boca Juniors vs. River Plate: ¿quién domina el historial del Superclásico argentino?

Suscríbete a nuestros canales

El fútbol tiene pocos enfrentamientos que irradien tanta electricidad como el Superclásico argentino. Es un duelo que va más allá de un resultado; es la confrontación de dos mitades de un país, de dos identidades que nacieron en La Boca y tomaron rumbos distintos. Este fin de semana, la historia se reescribe con la disputa de su partido oficial número 265.

Historial

A lo largo de más de un siglo de batallas épicas, que iniciaron aquel lejano 24 de agosto de 1913, la balanza de la eternidad se inclina, aunque sea por muy poco, a favor de Boca Juniors sobre el Millonario River Plate.

En el recuento total de los 264 duelos celebrados en todas las competencias, la ventaja es ajustada, pero significativa:

Boca Juniors: Acumula 92 triunfos.

River Plate: Registra 88 victorias.

Empates: Han firmado la paz en 84 ocasiones.

El dominio de Boca se mantiene incluso si se aísla la rivalidad solo al torneo de Liga local desde 1931, donde los Xeneizes han vencido 75 veces, superando las 69 victorias de River en 207 partidos.

Un Superclásico con mucho que perder

Este enfrentamiento no podría llegar en un momento de mayor necesidad para River Plate. El conjunto de Núñez arrastra un "mal momento de forma" con "varios traspiés importantes", y el Superclásico se convierte en una peligrosa encrucijada.

El duelo de este fin de semana es crucial porque River se juega su futuro continental; una derrota o un resultado negativo podría dejarlo fuera de la próxima edición de la Copa Libertadores. La presión sobre el equipo es inmensa, mientras que Boca busca usar la historia reciente y el contexto para aumentar su distancia en el historial y hundir a su rival.

