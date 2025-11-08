Venezuela quiere dar la sorpresa en el Mundial sub 17: ¿Qué necesita para clasificar de primero en su grupo?

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto sub 17 se mantiene encaminada a clasificar a los 16vos de final del Mundial de Qatar 2025 a pesar del agridulce empate 1-1 frente al combinado de Egipto. Sin embargo, el objetivo sigue siendo conseguir la clasificación en el primer lugar, algo completamente posible sie se cumplen varios escenarios.

En total, los comandados por Oswaldo Vizcarrondo registran una victoria 3-0 ante Inglaterra y el empate contra Egipto de este viernes. El próximo reto será ante Haití, un combinado que ha caído goleado en sus dos presentaciones.

¿Qué debe hacer la Vinotinto para concretar el primer puesto?

El enfoque principal para la oncena criolla es finalizar la fase de grupos en la primera posición, el cual se concretaría a través de una victoria categórica en el último compromiso y la combinación favorable de otros resultados.

Actualmente, en el Grupo E, Egipto y Venezuela comparten la cima con cuatro puntos cada uno y una diferencia de gol de +3, seguidos por Inglaterra con tres puntos y una diferencia de +4. Haití se ubica en el fondo sin unidades.

En tal sentido, Venezuela debe lograr un triunfo sobre Haití, sumando así un total de siete puntos. Luego, si Inglaterra y Egipto finalizan su enfrentamiento con un empate, Venezuela automáticamente aseguraría el liderato absoluto del grupo. Lo mismo ocurriría si los ingleses salen airosos.

Pero el caso de una victoria de Egipto, Venezuela necesitaría mantener una diferencia de goles superior al de los africanos, y de ser necesario, golear a la selección haitiana.

Clasificación a los 16vos prácticamente garantizada

Bajo el nuevo formato de la Copa Mundial 2025, donde avanzan los dos primeros de cada zona, además de los ocho mejores terceros, la Vinotinto tiene prácticamente asegurada su continuidad.

Un triunfo ante el rival caribeño garantiza el pase directo como primero o segundo, sin depender de resultados externos. Un empate le otorgaría a Venezuela cinco unidades, asegurando su cupo como segundo o, en el peor escenario, como uno de los ocho mejores terceros. Incluso en una derrota, la Vinotinto aún tendría grandes posibilidades de avanzar como uno de los ocho mejores terceros.

