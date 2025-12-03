¿Será extranjero? Presidente de la FVF da pistas del perfil que tendría el próximo DT de la Vinotinto

Suscríbete a nuestros canales

El proceso para designar al nuevo director técnico de la Vinotinto, con miras al ciclo clasificatorio para el Mundial de 2030, sigue sin una confirmación oficial. Sin embargo, recientes declaraciones del presidente de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF), Jorge Giménez, podrían ofrecer un indicio claro sobre la posible dirección que tomaría la elección del estratega nacional.

El directivo federativo, en una entrevista concedida a Tama Stereo, la escogencia del nuevo mandamás de la selección podría estar vinculada al número de participantes que sean aprobados para el Mundial de 2030.

Giménez planteó que, si la FIFA aprueba la ampliación de cupos a 64 selecciones, tal como se contempla en una propuesta aún sobre la mesa, la clasificación de Venezuela estaría prácticamente asegurada, por lo que sugirió que no haría falta buscar un técnico extranjero para el venidero proceso.

"También hay una posibilidad que en el congreso de Vancouver, el de la FIFA en abril, se decida que el Mundial por ser un centenario aumente a 64 países, lo que haría que clasificáramos todos", argumentó Giménez“. Entonces de qué te sirve traerte un técnico extranjero que te va a cobrar millones, si ya estás clasificado”.

En tal sentido, el presidente de la Federación concluyó que "probablemente sea un criollo si vamos todos (al Mundial 2030) porque ya vas a estar clasificado".

¿Qué técnicos criollos pueden llegar a la Vinotinto?

Actualmente, los nombres que resuenan para asumir la dirección técnica de la Vinotinto se dividen entre la continuidad y el regreso de figuras conocidas.

Por un lado, destaca Oswaldo Vizcarrondo, quien se desempeña como DT de la selección sub-20 y dirigió al equipo en el Mundial sub-17. Vizcarrondo cuenta con la experiencia de haber sido técnico interino en un partido amistoso contra Argentina, señaló Meridiano.

En otro sector, la afición y el entorno mencionan a exentrenadores de la selección que gozan de respeto por su trabajo previo en la progresión del equipo: Richard Páez, César Farías y Rafael Dudamel.

