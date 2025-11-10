El Atlético cambia de manos: un grupo de inversión extranjero controlará el destino del club

Suscríbete a nuestros canales

En las últimas horas, el mundo del fútbol se sacude ante la noticia de que el Atlético de Madrid cambia de manos.

El fondo de inversión estadounidense Apollo Sports Capital se convertirá en el accionista mayoritario del Atlético de Madrid, informó el equipo en su sitio web.

A través de un comunicado, el club rojiblanco compartió los detalles de un cambio radical en la estructura de propiedad y gestión del equipo madrileño.

El Atlético de Madrid incorporará a Apollo Sports Capital como accionista mayoritario

"El Atlético de Madrid y sus principales accionistas —Miguel Ángel Gil, Enrique Cerezo, Quantum Pacific Group y fondos gestionados por Ares Management— han alcanzado un acuerdo para que Apollo Sports Capital (“ASC”), compañía global de inversión en deporte de Apollo (NYSE: APO), se convierta en el accionista mayoritario de nuestro club", se lee en parte del escrito.

De igual modo, se informó que, como parte del acuerdo, Miguel Ángel Gil y Enrique Cerezo continuarán al frente del Atlético de Madrid como consejero delegado y presidente, respectivamente, y permanecerán como accionistas, garantizando la continuidad y visión del proyecto y su liderazgo.

"Bajo su dirección durante las dos últimas décadas, el Atlético de Madrid se ha consolidado como uno de los clubes de fútbol más exitosos y reconocidos de Europa, logrando éxitos deportivos continuados, expandiendo su marca en todo el mundo y reforzando su compromiso con la comunidad", agrega.

Además, se indicó que la inversión de Apollo Sports Capital está sujeta al cumplimiento de las condiciones habituales de cierre, incluidas las autorizaciones regulatorias, y se prevé que se complete en el primer trimestre de 2026.

