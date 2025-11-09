¡El Monumental se rinde ante la Nave! Magallanes desata su ofensiva y aplasta a los Leones

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este domingo en el Estadio Monumental Simón Bolívar de Caracas, se transformó en una fiesta de batazos para la Nave Turca. Magallanes, que venía arrastrando una pesada seguidilla de seis caídas al hilo, encontró finalmente el despertar de su ofensiva para vencer al Leones del Caracas.

Festival de bateo en el despertar Magallanero

Aunque el abridor Erick Leal logró contener a Magallanes en los tres primeros capítulos, el cuarto episodio marcó el inicio del festival. Los carabobeños concretaron un rally de cuatro rayitas que abrió el camino hacia la victoria.

La mecha la encendió el poder de Rougned Odor con un cuadrangular solitario. Luego, José Gómez sumó una impulsada con sencillo, y Tucupita Marcano remolcó dos más con un triple.

Leones intentó reaccionar en la parte baja de ese mismo inning con el bate de Yonathan Daza, quien desapareció la pelota por el jardín izquierdo con un compañero en circulación, llegando así a cinco vuelacercas en la campaña.

El escape definitivo y la diferencia aplastante

La tropa filibustera no se detuvo y en el sexto inning se escapó en la pizarra con otras cuatro anotaciones. Carlos Rodríguez inició la ofensiva con un hit productor, seguido por Odor, quien remolcó otras dos carreras aprovechando jugadas que incluyeron un error del campocorto Liván Soto. Ángel Reyes finiquitó la faena con otro imparable.

Magallanes selló la paliza en la parte alta del séptimo con más carreras: Rodríguez sumó dos empujadas adicionales, y Alexis Hernández pisó el home.

Leones descontó al cierre del séptimo con carreras de caballito impulsadas por Víctor Bericoto y René Pinto, pero el esfuerzo fue insuficiente ante el arrollador ataque magallanero.

Con este resultado, Navegantes del Magallanes respira profundamente al poner fin a su mala racha. Por su parte, Leones del Caracas sufrió su único revés de la cuarta semana, aunque se mantiene firme en la parte alta de la tabla de posiciones.

