Comité Olímpico prohibirá a atletas transgénero participar en competencias femeninas: conozca los motivos

Suscríbete a nuestros canales

El Comité Olímpico Internacional (COI) está dispuesto a adoptar una nueva postura respecto a la elegibilidad de mujeres transgénero en las competiciones femeninas de los Juegos Olímpicos.

De acuerdo con reportes de The Times, el organismo, bajo la presidencia de Kirsty Coventry, planea anunciar una medida que prohibiría la participación de atletas trans en las categorías femeninas a principios del año 2026.

Hasta el momento, la definición de las políticas de participación para deportistas transgénero ha sido delegada a las Federaciones Internacionales (FI), lo que ha generado reglas variadas a nivel global, informó el Diario Marca.

Varias FI ya han implementado directrices estrictas: World Athletics, desde marzo de 2023, prohibió la participación de mujeres transgénero en la categoría femenina. Además, esta federación anunció para el presente año la realización de tests de género obligatorios y no invasivos con el objetivo de "proteger tenazmente la categoría femenina".

¿Qué se establece actualmente respecto a estas atletas?

Por su parte, World Aquatics decretó en 2022 que las atletas transgénero deben haber completado su transición de género antes de los 13 años para poder competir en pruebas femeninas.

En un caso reciente, World Boxing instauró en julio de 2025 exámenes obligatorios para identificar el sexo de los púgiles en sus competiciones, medida que afectó a la boxeadora hiperandrógena Imane Khelif durante los Juegos de París.

La presidenta del COI, Kirsty Coventry, ya había manifestado su posición con anterioridad, defendiendo la necesidad de restricciones basadas en el sexo biológico para mantener la equidad.

"Garantizar la equidad en el deporte femenino y mantener la integridad de las categorías femeninas es esencial. Las mujeres transexuales tienen una ventaja física inherente en las categorías femeninas, lo que reduce potencialmente las oportunidades equitativas para las mujeres biológicas", había afirmado Coventry en su momento.

Comprueban ventajas biológicas

Esta postura se respalda en la información científica presentada recientemente a los miembros del Comité. La doctora Jane Thornton, directora del Departamento de Salud, Medicina y Ciencia del COI, compartió los resultados iniciales de un informe que apuntaba a las ventajas que conservan las deportistas nacidas como hombres, incluso tras tratamientos de reducción de testosterona.

Una fuente del COI citada por The Times describió la presentación como “una presentación muy científica, objetiva e impasible que expuso las pruebas con bastante claridad”.

El anuncio oficial por parte del COI podría coincidir con la sesión del organismo prevista para febrero de 2026, en el marco de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo 2026, con la vista puesta en los Juegos de Los Ángeles 2028.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube