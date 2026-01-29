Suscríbete a nuestros canales

Este jueves 29 de enero, inició el pago del bono Cultores Populares, por un monto de 16.000 bolívares, así lo informó el Canal Patria Digital.

El bono Cultores Populares, es una bonificación que reciben mensualmente los artistas, escultores, compositores y demás exponentes de la cultura venezolana, que están debidamente registrados en la plataforma Patria.

Los interesados en obtener este depósito, deben cumplir con unos requisitos:

Copia de Cédula de Identidad.

Copia del Registro Único de Información Fiscal (RIF).

Carta de solicitud de ingreso.

Aval de Gabinete Estadal de Cultura.

Síntesis Curricular.

Material audiovisual o impreso que corrobore la trayectoria artística del solicitante.

Certificación Bancaria.

Luego de reunir la documentación necesaria, debe ser enviada al siguiente correo electrónico: [email protected].

Recomendaciones para recibir el Bono Cultores Populares

Algunos usuarios reportan que no reciben de manera satisfactoria los bonos de la Patria. En este sentido, el Blog Patria recomienda a los usuarios:

Actualizar su cuenta en la plataforma digital.

Modifica la contraseña de seguridad. Recuerda que debe contener caracteres especiales, números, mayúsculas y minúsculas.

Verificar que el número afiliado a la plataforma sea el mismo que en la entidad bancaria.

Responde de manera frecuente las encuestas relacionadas con servicios, mercado o CLAP.

Completa el nivel máximo de seguridad que incluye: correo electrónico, número telefónico e integrantes del núcleo familiar.

No suministres información personal a terceros.

Mantener resguardados tus datos de acceso, a fin de proteger tu cuenta en la plataforma digital.

En caso de presentar dificultades con el cobro de los bonos, debes contactar directamente al soporte técnico del Sistema Patria: [email protected]

De esta forma, podrás recibir de manera constante los bonos otorgados por el Gobierno Nacional a través del Sistema Patria.

