Gran final de la LVBP 2026: Caribes se niega a morir y gana el primero de la serie

Caribes de Anzoátegui tomó oxígeno en el tercer encuentro de la Gran Final de la LVBP al derrotar 9-7 a los Navegantes del Magallanes en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia, para dejar la serie definitoria 2-1 a favor de los carabobeños.

Tras tres entradas sin anotaciones, Magallanes tomó la delantera en la parte baja del cuarto inning. Tucupita Marcano impulsó las dos primeras rayitas con un doblete y posteriormente anotó la tercera tras un sencillo de Wilfredo Tovar.

Pero respuesta de Anzoátegui ocurrió en el quinto episodio, donde la ofensiva oriental fabricó un rally de seis carreras. La remontada se apoyó en un doble de Antonio Piñero, hits de Romer Cuadrado y Carlos Mendoza, además de un cuadrangular de dos carreras conectado por Hernán Pérez, reseñó Meridiano.

Cierre dramático del compromiso

En el sexto tramo, Aldrem Corredor sumó una anotación para Caribes con un elevado de sacrificio. La novena eléctrica descontó inmediatamente mediante un jonrón de Leandro Cedeño con un corredor en base, colocando el marcador por diferencia mínima.

Para el octavo capítulo, Corredor amplió la ventaja visitante al impulsar dos carreras más con un doble. El cierre del juego en el noveno inning mantuvo la tensión cuando, a falta de un out para terminar, Leandro Cedeño conectó su segundo vuelacercas de la noche, remolcando dos carreras adicionales para sellar el resultado final de 9-7.

Con este resultado, La Tribu logra su primer triunfo en la instancia definitiva, obligando a disputar un quinto encuentro el próximo domingo en territorio carabobeño. El cuarto juego de la gran final está pautado para este sábado 31 de enero.

