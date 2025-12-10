Navidad

¿Quieres comprar un combo hallaquero a buen precio? Habrá mercado navideño en el 23 de Enero: conoce la fecha

Por Yasmely Saltos
Martes, 09 de diciembre de 2025 a las 10:22 pm

La comunidad del 23 de Enero en Caracas será la próxima parada del "Mercado Navideño Las Hallacas con Nicolás".

Este evento itinerante, que ya ha atendido a miles de familias en Guarenas y Guatire, busca ofrecer a los ciudadanos un combo completo de ingredientes para la preparación de la tradicional hallaca a precios accesibles.

 Mercado Navideño

El mercado del próximo 14 de diciembre no solo ofrecerá productos, sino también actividades recreativas para los más pequeños.

En Este mercado, los habitantes podrán obtener un combo completo de ingredientes diseñado específicamente para la preparación de 30 hallacas.

El evento está dirigido a los habitantes del sector del 23 de Enero y comunidades cercanas.

 Previamente, el mercado logró atender a más de 10 mil familias en las localidades de Guarenas y Guatire.

 Actividades Infantiles

El Mercado Navideño se instalará en un punto conocido dentro de la comunidad,  el Sector Sierra Maestra, específicamente en el área del Árbol de los Peluches, cerca del Campo de Softbol en la parroquia 23 de Enero,

De igual manera, se invita a la comunidad a llevar a los niños, ya que el evento contará con:

  • Inflables

  • Pintacaritas

  • Juegos

 

