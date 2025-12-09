Zulia: rehabilitan áreas clave de la base aérea Rafael Urdaneta

Suscríbete a nuestros canales

La base aérea Rafael Urdaneta (BARU), ubicada en el municipio San Francisco del estado Zulia, cuenta ahora con nuevas y modernas instalaciones.

La Corporación Juntos Todo Es Posible culminó una rehabilitación integral de áreas clave, proporcionando un nuevo comedor y dormitorios modernos para los más de 400 hombres y mujeres uniformados que hacen vida en el puesto militar, refiere una NDP.

Rehabilitan áreas clave de la base aérea Rafael Urdaneta

El acto de entrega fue encabezado por Walter Gavidia, presidente de la corporación y diputado de la Asamblea Nacional.

La obra beneficia a más de 400 uniformados, entre oficiales y cadetes, de la base aérea fundada en 1974.

La intervención abarcó un área cercana a los 1.250 metros cuadrados e incluyó:

Nuevos comedores de tropas y profesionales.

Cocina y despensa.

Cavas cuartos y zona de basura.

Dormitorios y oficinas con aire acondicionado.

Baños impecables.

Mantenimiento de bombas hidroneumáticas, áreas de lavandería y tableros eléctricos.

Al respecto, Gavidia enfatizó que el objetivo es que el componente castrense desarrolle todas sus actividades "en el mejor ambiente".

Por su parte, el gobernador del estado Zulia, Luis Caldera, agradeció la obra en nombre del alto mando.

Destacó el simbolismo de la rehabilitación en la que calificó como una base militar histórica, señalando que la obra beneficia a "hombres y mujeres del pueblo hoy en armas" y consolida la "espiritualidad militar venezolana".

