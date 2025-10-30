¡Cuidado al volante! California te multa por estos motivos: descubre aquí cuál es la peligrosa maniobra

Suscríbete a nuestros canales

Los conductores en el Estado Dorado deberán prestar especial atención a una regla de tránsito que debe respetarse siempre y sin excepciones. Incumplir esta normativa sobre los semáforos puede acarrear importantes multas.

La regla establece que bajo ninguna circunstancia un conductor puede cruzar por una intersección cuando el semáforo está en rojo. Esto es obligatorio incluso si no hubiera ningún otro coche cerca en las calles que cruzan.

¿Cuál es la maniobra que genera multas en California?

La maniobra que genera multas en California es cruzar una intersección cuando la luz del semáforo está en rojo. Aunque algunos conductores tiendan a cruzar igualmente por parecer innecesario esperar, eso está penalizado por la ley.

Según la información compartida por The Sacramento Bee, solo se puede cruzar la intersección cuando el semáforo está en el color verde. En caso de que el semáforo tenga la luz amarilla parpadeando, se puede avanzar, pero con extrema precaución.

¿Qué regla de tránsito se aplica si el semáforo no funciona?

En caso de que el semáforo esté roto o no emita ninguna luz, se pone en vigor la ley básica de tránsito sobre intersecciones. Bajo esta condición, tiene derecho a circular el vehículo que llega por la derecha.

Esto significa que, si dos vehículos llegan a una intersección al mismo tiempo y el semáforo está apagado o en rojo, el que llega por la calle de la izquierda tiene la obligación de ceder el paso al que llega por la derecha.

Visita nuestras secciones: Servicios e Internacionales

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube